Iga Świątek w Pekinie spisuje się bardzo dobrze. Polka na inaugurację pokonała Yue Yuan 6:0, 6:3. Z kolei w poniedziałkowy poranek przedwcześnie zakończyła starcie z Camilą Osorio. 24-latka wygrała pierwszego seta 6:0, po czym Kolumbijka skreczowała. Tym samym 24-latka jest już w ćwierćfinale, a jej przeciwniczką będzie Emma Navarro. Amerykanka w stolicy Chin pokonała Elenę-Gabrielę Ruse 6:3, 7:6 (0) oraz Lois Boisson 6:2, 1:0 (młoda Francuzka skreczowała).

Świątek lepsza od Navarro w Australian Open. Kibice atakowali Polkę i panią arbiter

Świątek i Navarro mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Pierwszy raz miało to miejsce w turnieju w Charleston w 2018 roku. Świątek triumfowała 6:0, 6:2. Drugie ich starcie miało miejsce na początku 2025 roku. W trakcie Australian Open Amerykanka i Polka spotkały się na etapie ćwierćfinału.

"W pierwszym secie Polka dominowała rywalkę na korcie, ale na starcie drugiej odsłony zawiązała się ciekawa rywalizacja. W pewnym momencie doszło do kontrowersyjnej decyzji pani arbiter, korzystnej z perspektywy raszynianki. Później Świątek wywalczyła przełamanie i uciekła rywalce na dobre. Ostatecznie triumfowała 6:1, 6:2 i zagra o finał z Madison Keys" - pisał Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

To właśnie po błędzie pani arbiter doszło do prawdziwej burzy. Po jednej z akcji piłka zrobiła podwójny kozioł przed jednym z odegrań Polki. Mimo to akcja nie została przerwana sędziującą Evę Asderaki-Moore, była kontynuowana. Ostatecznie to Świątek wygrała punkt i wyszła na prowadzenie 3:2, a Emma ruszyła z pretensjami do pani arbiter. Amerykanka nic jednak nie wskórała, bo zasady jasno mówią, że jeśli dana zawodniczka nie zgadza się z werdyktem, to sama musi zatrzymać wymianę, by ewentualnie skorzystać z systemu wideoweryfikacji.

Nad sprawą głośno debatowali tenisowy eksperci i kibice. Zdania były podzielone. Szczególnie fani tenisa zaznaczali, że to Świątek powinna po prostu, jak wynika z zasad fair play, oddać punkt na korzyść Navarro, a skoro tego nie zrobiła, to oznacza, że jest "oszustką" i "zachowała się jak juniorka". Eksperci podkreślali, że największą winę w całej sytuacji ponosi pani arbiter, a także przepisy związane z VAR. Według fanów to zawodniczki powinny móc prosić o VAR również po zakończeniu akcji.

Mecz Świątek - Navarro w Pekinie powinien odbyć się w środę (1 października). Plan gier nie jest jeszcze znany. Relację tekstową "na żywo" z meczu Polki na pewno będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

