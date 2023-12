Świątek pokazała zdjęcie z Hurkaczem i się zaczęło. Jeden detal zwraca uwagę

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek i Hubert Hurkacz już razem w Abu Zabi. Niebawem wielki powrót do gry

Ujęcie to spotkało się z szerokim odzewem ze strony fanów, którzy w żartobliwy sposób skomentowali wszystko na Instagramie. "Jeśli oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość" - napisała jedna z osób. "Dlaczego to nie jest para prezydencka?" - zapytała inna. Wszystko to oczywiście z przymrużeniem oka, bo mowa tu o dość znanych, humorystycznych stwierdzeniach wykorzystywanych w sieci.