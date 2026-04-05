Świątek pokazała, z kim i jak spędza święta. I ten opis. Fala komentarzy

Nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie pierwszą część tego sezonu. Porażki m.in. z Marią Sakkari, Eliną Switoliną i Magdą Linette sprawiły, że 24-latka pożegnała się z Wimem Fissette'm. Miejsce Belga zajął Francisco Roig.

Od czwartku to 58-letni Hiszpan jest nowym trenerem naszej reprezentantki. Przez 17 lat zasiadał on w boksie Rafaela Nadala, będąc jednym z architektów jego historycznych sukcesów. Teraz będzie starał się pomóc Świątek w powrocie do najwyższej formy.

W ostatnich dniach media społecznościowe zapełniły zdjęcia i materiały wideo z wizyty mistrzyni Wimbledonu w akademii wspomnianego Nadala na Majorce. To właśnie tam okiem nowego trenera i legendarnego tenisisty czwarta rakieta świata przygotowuje się do kolejnych turniejów. Sam zdobywca 22 pucharów Wielkiego Szlema daje jej wskazówki na korcie. Trudno wyobrazić sobie lepszego mentora.

Treningi Świątek w Hiszpanii zbiegły się ze Świętami Wielkanocnymi. W niedzielę na platformie Instagram Polaka pokazała, w jakim gronie spędza ten wyjątkowy czas. W relacji udostępniła zdjęcie z ojcem Tomaszem, siostrą Agatą oraz Maciejem Ryszczukiem. Wszystko wskazuje na to, że wymieniona czwórka była świeżo po rozgrywce padlowej.

Oprócz tego na jej profilu ukazał się post. "Życie na wyspie to coś, do czego zdecydowanie mogłabym się przyzwyczaić" - napisała 24-latka, dodając emotikony czarnych okularów i palmy. Można przypuszczać, że Majorka przypadła jej do gustu. Internauci od razu zaczęli komentować jej wpis. "Ciesz się tymi chwilami i pięknym miejscem, spędzając czas ze swoją rodziną" - przekazywali.

Oprócz tego Iga Świątek udostępniła kilka zdjęć. Widzimy na nich cudowne krajobrazy, zdjęcia z siostrą podczas jedzenia lodów czy kolorową, hiszpańską paellę. W takich okolicznościach polska tenisistka pragnie odpocząć i jednocześnie nabrać sił przed powrotem na światową arenę. Nastąpi to w połowie kwietnia podczas WTA 500 Stuttgart.

