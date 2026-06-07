Świątek pogratulowała Chwalińskiej, a teraz nadeszły wieści. Ujawnili nagranie

Iga Świątek nie zaliczy Roland Garros 2026 do udanych. Polka pierwszy raz tej dekadzie nie zdołała przebrnąć przez etap czwartej rundy. W meczu o ćwierćfinał Iga przegrała z fenomenalnie dysponowaną Martą Kostiuk. Ukrainka ostatecznie odpała po przegranej w półfinale z późniejszą triumfatorką - Mirrą Andriejewą.

Świątek bez wątpienia obserwowała jednak poczynania Mai Chwalińskiej. Obie panie przyjaźnią się od wielu lat i przechodziły wspólnie przez kolejne szczeble tenisowej kariery. Maja w finale była niestety bezradna w starciu z brutalną siłą, jaką dysponuje w swoim tenisie nowa mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek już trenuje na trawie. Jest nagranie

Trzecia rakieta świata nie pozostawiła sukcesu swojej przyjaciółki bez reakcji. "Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała w mediach społecznościowych czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że przed Świątek teraz wielkie tenisowe wyzwania.

Igę czeka bowiem obrona blisko 2500 punktów w okresie gry na kortach trawiastych. Dzień po finale z udziałem Chwalińskiej w mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze nagranie Igi trenującej na trawie. W poprzednim sezonie przełom przynisoły treningi pod wodzą Wima Fissette'a na Majorce.

Trudno powiedzieć, czy tym razem Iga ponownie postawiła na Majorkę. W sieci na profilu eduardagomes_tennis na Instagramie można obejrzeć nagranie z pierwszych "podrygów" Świątek na nawierzchni trawiastej w tym sezonie. "Dzisiejszy trening Igi Świątek" - podpisano nagranie.

Iga Świątek już trenuje na trawie eduardagomes_tennis Instagram materiał zewnętrzny





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