Świątek pogratulowała Chwalińskiej, a teraz nadeszły wieści. Ujawnili nagranie
Iga Świątek nie zna smaku przegranego finału Wielkiego Szlema. Polka bez wątpienia przeżywała jednak mecz swojej przyjaciółki. Maja Chwalińska niestety w finale Roland Garros poległa w rywalizacji z Mirrą Andriejewą. Sam awans do finału był dla Mai sukcesem, a występy Polki zachwyciły tenisowy świat. Pogratulowała jej oczywiście Iga, a dzień później trzecia tenisistka świata wróciła do treningów.
Iga Świątek nie zaliczy Roland Garros 2026 do udanych. Polka pierwszy raz tej dekadzie nie zdołała przebrnąć przez etap czwartej rundy. W meczu o ćwierćfinał Iga przegrała z fenomenalnie dysponowaną Martą Kostiuk. Ukrainka ostatecznie odpała po przegranej w półfinale z późniejszą triumfatorką - Mirrą Andriejewą.
Świątek bez wątpienia obserwowała jednak poczynania Mai Chwalińskiej. Obie panie przyjaźnią się od wielu lat i przechodziły wspólnie przez kolejne szczeble tenisowej kariery. Maja w finale była niestety bezradna w starciu z brutalną siłą, jaką dysponuje w swoim tenisie nowa mistrzyni Roland Garros.
Iga Świątek już trenuje na trawie. Jest nagranie
Trzecia rakieta świata nie pozostawiła sukcesu swojej przyjaciółki bez reakcji. "Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała w mediach społecznościowych czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że przed Świątek teraz wielkie tenisowe wyzwania.
Igę czeka bowiem obrona blisko 2500 punktów w okresie gry na kortach trawiastych. Dzień po finale z udziałem Chwalińskiej w mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze nagranie Igi trenującej na trawie. W poprzednim sezonie przełom przynisoły treningi pod wodzą Wima Fissette'a na Majorce.
Trudno powiedzieć, czy tym razem Iga ponownie postawiła na Majorkę. W sieci na profilu eduardagomes_tennis na Instagramie można obejrzeć nagranie z pierwszych "podrygów" Świątek na nawierzchni trawiastej w tym sezonie. "Dzisiejszy trening Igi Świątek" - podpisano nagranie.