Świątek pogratulowała Chwalińskiej, a teraz nadeszły wieści. Ujawnili nagranie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek nie zna smaku przegranego finału Wielkiego Szlema. Polka bez wątpienia przeżywała jednak mecz swojej przyjaciółki. Maja Chwalińska niestety w finale Roland Garros poległa w rywalizacji z Mirrą Andriejewą. Sam awans do finału był dla Mai sukcesem, a występy Polki zachwyciły tenisowy świat. Pogratulowała jej oczywiście Iga, a dzień później trzecia tenisistka świata wróciła do treningów.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Iga Świątek nie zaliczy Roland Garros 2026 do udanych. Polka pierwszy raz tej dekadzie nie zdołała przebrnąć przez etap czwartej rundy. W meczu o ćwierćfinał Iga przegrała z fenomenalnie dysponowaną Martą Kostiuk. Ukrainka ostatecznie odpała po przegranej w półfinale z późniejszą triumfatorką - Mirrą Andriejewą.

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Świątek bez wątpienia obserwowała jednak poczynania Mai Chwalińskiej. Obie panie przyjaźnią się od wielu lat i przechodziły wspólnie przez kolejne szczeble tenisowej kariery. Maja w finale była niestety bezradna w starciu z brutalną siłą, jaką dysponuje w swoim tenisie nowa mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek już trenuje na trawie. Jest nagranie

Trzecia rakieta świata nie pozostawiła sukcesu swojej przyjaciółki bez reakcji. "Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała w mediach społecznościowych czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że przed Świątek teraz wielkie tenisowe wyzwania.

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Igę czeka bowiem obrona blisko 2500 punktów w okresie gry na kortach trawiastych. Dzień po finale z udziałem Chwalińskiej w mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze nagranie Igi trenującej na trawie. W poprzednim sezonie przełom przynisoły treningi pod wodzą Wima Fissette'a na Majorce.

Trudno powiedzieć, czy tym razem Iga ponownie postawiła na Majorkę. W sieci na profilu eduardagomes_tennis na Instagramie można obejrzeć nagranie z pierwszych "podrygów" Świątek na nawierzchni trawiastej w tym sezonie. "Dzisiejszy trening Igi Świątek" - podpisano nagranie.

Tenisistka ubrana na sportowo odbija piłkę na trawiastym korcie podczas treningu, w tle zielone ogrodzenie i niskie budynki sportowe.
Iga Świątek już trenuje na trawieeduardagomes_tennis Instagrammateriał zewnętrzny


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