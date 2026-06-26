Świątek podzieliła świat. Wystarczyło kilka słów. "To powinno być zakazane"

Iga Świątek w ostatnich latach przyzwyczaiła kibiców do regularnych triumfów. Od 2022 roku Iga każdy kolejny sezon kończyła z przynajmniej jednym wygranym Wielkim Szlemem. Wydawało się, że tę niesamowitą passę Polka może przerwać podczas Wimbledonu w 2025 roku.

Tak się jednak nie stało. Iga do londyńskiego szlema podchodziła z nadziejami na wygraną, ale także przygotowana dobrym wynikiem w Bad Homburg. W trwającym obecnie sezonie sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Iga do obrony tytułu na najpiękniejszych trawiastych kortach świata podejdzie podejdzie bez formy.

Świątek w wybornym nastroju. Podzieliła świat

Świątek przegrała pierwszy mecz turnieju w Bad Homburg z Emmą Navarro i na tym kończą się jej starty przed Wimbledonem. Występ na kortach All England Club jawi się jako największe wyzwanie w karierze Igi. Rok temu Polka tryskała humorem, a jej słowa o ulubionym daniu odbiły się bardzo szerokim echem.

- Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami. Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe! - powiedziała na gorąco po jednym z meczów na wypełnionym korcie centralnym Wimbledonu.

Te słowa sprawiły, że rozgorzała naprawdę poważna dyskusja na temat wyboru Igi. Głos zabierały różne osoby. Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził bardzo dogłębną analizę tematu, skupiając się na interakcjach, jakie w świecie mediów, a także wśród kibiców wywołała wypowiedź Igi.

Ze wspomnianej analizy dowiadujemy się, że Świątek wygenerowała kosmiczne zasięgi. "Jak policzyli analitycy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) w ciągu zaledwie kilku dni (5-9 lipca) temat ten dotarł do niemal 25 milionów zagranicznych internautów" - czytamy w analizie z 11 lipca 2025 roku.

Szczególną popularność zyskało nagranie ze studia ESPN, gdzie dziennikarki dyskutowały na temat wyboru Igi po skosztowaniu posiłku. Jedna z nich oceniła wybór Świątek na skromne 4/10. Druga z kolei dosadnie oceniła je słowa "to jest okropne". Tutaj podziału nie było, w przeciwieństwie do mediów społecznościowych.

Te podzieliły się na dwa obozy... "to potworne", "to powinno być zakazane" - pisali jedni. Drudzy z kolei chwalili wybór Świątek twierdząc, że "brzmi jak coś pysznego". Głos zabrał nawet włoski kucharz. "Dla mnie, rodowitego Włocha, makaron z truskawkami to kulinarna tragedia" - ocenił Matteo Brunetti w rozmowie z "Plotkiem".

Dodał jednak, że widzi pewne "okoliczności łagodzące". - Trzeba jednak patrzeć na to, że w Polsce to letni klasyk i nie ma co wchodzić w smaki Polaków, dopóki nie psują włoskich świętości, nie dolewają śmietany do carbonary ani nie kładą ananasa na pizzę. Przyjmuję więc stanowisko Igi jako dowód, że latem w polskiej kuchni makaron rządzi się własnymi prawami - dodał. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym roku znów zobaczymy Igę w tak dobrym nastroju. Obecnie niestety niewiele na to wskazuje.

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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