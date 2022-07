Świątek podziękowała kibicom i… zdradziła swój cel!

- Pierwsze rundy nigdy nie są łatwe, niezależnie od turnieju. Tutaj dodatkowo dochodzili kibice, którzy pojawili się w naprawdę dużej liczbie. A poza tym mierzyłam się z Polką, co też jest dla mnie szczególnym wydarzeniem - skomentowała Świątek.

Iga Świątek wygrała w pierwszej rundzie WTA w Warszawie

Najlepsza tenisistka świata podczas pomeczowej konferencji prasowej podziękowała kibicom za doping. - Frekwencja dopisała i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Widzę, że na przestrzeni kilku ostatnich lat tenis staje się coraz bardziej popularny. Muszę przyznać, że popularyzacja tej dyscypliny w naszym kraju jest jednym z moich celów - zdradziła zawodniczka.

