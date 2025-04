Świątek podsumowana i to przez kogo. Andriejewa bez zahamowań wypaliła o Polce

Podoba mi się, że w każdym meczu, do którego przystępuje Sabalenka, od razu naciska. Grałam z nią kilka razy w tym roku i odczuwałam to za każdym razem. Może tego właśnie sposobu zachowania na korcie powinnam się od niej nauczyć. To, co mi się podoba w Świątek, to jej bardzo profesjonalne podejście do wszystkiego. Sama z nią trenowałam i różnica jest zauważalna. Jest się czego uczyć

~ zadeklarowała Mirra Andriejewa