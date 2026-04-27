Świątek podjęła decyzję ws. WTA Rzym. Organizatorzy przekazali oficjalny komunikat

Mateusz Stańczyk

W sobotę Iga Świątek zanotowała pierwszy krecz od blisko trzech lat. Nasza reprezentantka nie dokończyła spotkania przeciwko Ann Li podczas 1/16 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie z powodu choroby żołądkowo-jelitowej. Teraz dotarł do nas komunikat z Rzymu. Organizatorzy zmagań w stolicy Włoch potwierdzili, że Raszynianka wybiera się na Półwysep Apeniński. Podano konkretny plan działania 24-latki i wiemy już, kiedy wróci do treningów.

Iga Świątek skreczowała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie

Dwa dni temu doszło do starcia Igi Świątek z Ann Li w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Nasza reprezentantka była zdecydowaną faworytką ich pierwszej bezpośredniej konfrontacji na poziomie zawodowym. Polka zmagała się jednak z problemami żołądkowo-jelitowymi. To osłabiło jej organizm i Raszynianka była nie najlepiej dysponowana pod kątem fizycznym. W drugim secie zdołała się podnieść po przegranym tie-breaku, ale na początku decydującej odsłony przekonaliśmy się, że z 24-latką nie jest najlepiej.

Po drugim gemie Świątek udała się w kierunku ławeczki, skryła głowę w ręczniku. Na korcie pojawili się fizjo oraz lekarz WTA. Próbowali pomóc Idze przez kilka minut. Nasza reprezentantka wróciła do gry, ale nie na długo. Przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 0-30 z perspektywy Raszynianki, mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu przerwała pojedynek i skreczowała.

Po raz ostatni zdarzyło jej się przed trzema laty, kiedy to nie dokończyła ćwierćfinału z Jeleną Rybakiną podczas tysięcznika w Rzymie z powodu kontuzji. "Ostatnie dwa dni były naprawdę okropne, chyba mam jakiegoś wirusa. Niektóre godziny były w porządku, ale niektóre - całkiem złe. Posiadałam zero energii, zero stabilności i po prostu czułam się bardzo źle od strony fizycznej" - przyznała 24-latka po spotkaniu z Li.

Świątek już wkrótce wróci na kort. Znamy dokładną datę

Pierwsze pozytywne sygnały dotyczące poprawy dyspozycji u Świątek dotarły do dziś o poranku, kiedy to Iga opublikowała wpis na swoim profilu na Instagramie. "Dziś jest trochę lepiej. Poświęcę jeszcze następny dzień albo dwa, by w pełni się zregenerować. Potem będziemy dalej ciężko pracować. Nie mogę się doczekać następnego turnieju w Rzymie" - poinformowała nasza reprezentantka.

Teraz swoje trzy grosze dodali organizatorzy turnieju WTA 1000 w stolicy Italii. W mediach społecznościowych przekazali informację, że 24-latka odbędzie swój pierwszy trening jeszcze przed końcem kwietnia. "Nasze gwiazdy powoli przybywają do Rzymu. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek właśnie dociera do Rzymu i 29 kwietnia po raz pierwszy w tym roku będzie trenować na Foro Italico" - odnotowano w komunikacie.

