Świątek podeszła do kamery. Nagle wielkie zamieszanie. "Przepraszam"
Iga Świątek bez najmniejszych problemów zameldowała się w 1/8 finału WTA 1000 Pekin. W poniedziałek nasza tenisistka pokonała Camilę Osorio 6:0, na drugiego seta Kolumbijka nie wyszła z powodu kontuzji. Niedługo po triumfie Polka podeszła do kamery, aby coś na niej napisać. I wtedy zaczęło się show.
Iga Świątek wygrała 17. seta do zera w tym sezonie. W starciu trzeciej rundy WTA 1000 Pekin 24-latka nie dała żadnych szans Camili Osorio. Przecięta forma Kolumbijki nie była jedynym powodem rezultatu poniedziałkowego spotkania. Rywalka Polki zmagała się z kłopotami ze zdrowiem.
Przed szóstym gemem na korcie pojawiły się służby medyczne, które próbowały pomóc kontuzjowanej Osorio. Trzykrotną mistrzynię z Bogoty było stać jedynie na dokończenie pierwszej partii. Drugi set nie doszedł do skutku. "Nie tak chciałam awansować do następnej rundy. Przykro mi. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz" - zwróciła się Świątek do swojej przeciwniczki.
Świątek triumfowała 6:0. Nagle zaczęła przepraszać wszystkich. Oto powód
Tak czy inaczej nasza reprezentantka zameldowała się w czwartej rundzie chińskiego turnieju. Zgodnie z tenisowym zwyczajem w pewnym momencie Świątek chwyciła za żółty marker, aby napisać coś na oku kamery po zwycięstwie.
Problem w tym, że w jednej chwili 24-latce nie wpadło do głowy dosłownie nic, co mogłoby pojawić się na maleńkiej szybce. W końcu Polka rozpoczęła pisanie, ale szybko porzuciła pierwotny pomysł i zamazała litery palcem.
Po kilkunastu sekundach konsternacji w końcu zmieszana zawodniczka wypaliła: - Nie wiem co napisać... Ostatecznie skończyło się na własnym podpisie. Świątek zdawała sobie sprawę, że nie był to najbardziej kreatywny wariant, dlatego rzuciła do kamery: - Przepraszam. Mimo to cała sytuacja była niezwykle zabawna, w stylu naszej tenisistki.
Na etapie 1/8 finału czeka ją pojedynek z Emmą Navarro. Do tej pory obie tenisistki mierzyły się ze sobą dwa razy. W 2018 roku Iga Świątek pokonała Amerykankę 6:0, 6:2 w Charleston, a w tym roku była górą w ćwierćfinale Australian Open (6:1, 6:2). Jak będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.