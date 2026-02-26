Świątek pod presją, możliwa wielka zmiana. I to tuż po Indian Wells

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po średnim występie na turnieju w Dosze i odpadnięciu w ćwierćfinale Iga Świątek zdecydowała się na wycofanie z rywalizacji w Dubaju, by nieco odpocząć i móc poświęcić więcej czasu na spokojny trening. Do gry wróci na początku marca wraz z rozpoczęciem Indian Wells, turnieju WTA 1000. Zmagania te mogą być kluczowe w kontekście pozycji Polki w rankingu WTA, a ewentualny gorszy start może znacznie zmienić sytuację.

Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie, skupiona na meczu, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
Iga Świątek

Nie najlepiej wyglądał początek tenisowego sezonu 2026 w wykonaniu Igi Świątek. Nasza najlepsza zawodniczka w Australian Open odpadła już na etapie ćwierćfinału ulegając późniejszej zwyciężczyni, Jelenie Rybakinie. Następnie udała się do Dohy, gdzie co roku odbywa się turniej rangi 1000. Tam jednak również odpadła w 1/4 finału.

Z tego względu postanowiła wycofać się z kolejnego wielkiego turnieju, w Dubaju i skupić się na odpowiednim odpoczynku oraz treningu przed zbliżającym się Indian Wells (WTA 1000). Przez to oraz lepszą formę konkurentek z naciskiem na wspomnianą Kazaszkę nieco skomplikowała się jej sytuacja w rankingu WTA.

    W końcu Polka straciła we wspominanych dwóch turniejach aż 525 punktów. Kazaszka natomiast zyskała aż 1490 punktów (występując jeszcze w Dubaju). W ten sposób znacznie zbliżyła się do Świątek w rankingu WTA. Przed najbliższym turniejem z udziałem obydwu zawodniczek, czyli Indian Wells (WTA 1000) różnica w rankingu wynosi zaledwie 335 punktów.

    Co więcej, Rybakina w Kalifornii bronić będzie tylko 120 "oczek" za czwartą rundę, natomiast Świątek aż 390 za półfinał. Po odjęciu tych punktów różnica maleje do 65 pkt. Z tego względu rywalizacja w Stanach Zjednoczonych zapowiada się bardzo ciekawie.

    Świątek pod presją, gorszy występ może zdecydować

    O tym już rozpisują się zagraniczne media, które wprost uważają, że sześciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych będzie zagrożona spadkiem na niższe w rankingu WTA miejsce. Gorszy występ Polki i poprawa Kazaszki względem czwartej rundy sprzed roku oznacza zamianę lokat.

      - Znów będzie zagrożona utratą drugiej pozycji na rzecz Rybakiny, ponieważ po odjęciu punktów z poprzedniego roku różnica między nimi wyniesie 65 punktów - wskazuje portal Tennis365.com.

      Do tego w grze o drugą pozycję są również Coco Gauff i Jessica Pegula. Ich strata do 24-latki wynosi jednak nieco więcej, bowiem odpowiednio 785 i 820 pkt.

      Indian Wells rozpocznie się już 4 marca i potrwa 11 dni. Tytułu wywalczonego sprzed roku bronić będzie Mirra Andriejewa. Iga Świątek wygrywała tam natomiast w 2022 i 2024 roku.

      Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
      Iga Świątek
      Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
      Iga Świątek
      Jelena Rybakina
      Jelena Rybakina
