Teraz do tego wszystkiego Świątek dołączyła pokonanie Szwajcarki Belindy Bencic, którą ograła 6:3, 7:6 (7-3). O ile w pierwszym secie nie dała dojść przeciwniczce przesadnie do słowa, o tyle druga odsłona okazała się niezwykle zacięta. Po wygraniu w tie-breaku nasza sportsmenka powiedziała kilka słów podsumowania do mikrofonu.