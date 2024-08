Świątek po igrzyskach, a tu takie wieści. Polka o krok od wielkiego przełomu

Iga Świątek od samego początku uchodziła za jedną z najmocniejszych kandydatek w reprezentacji Polski do sięgnięcia po złoty medal letnich igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu . Początkowo w drodze ku temu prestiżowemu celowi wszystko układało się dla niej wręcz wyśmienicie.

Iga Świątek niezmiennie na szczycie rankingu WTA. Polka ściga legendę

Teraz Świątek wraca już do "standardowego" touru i w tym kontekście warto wspomnieć niezwykle istotną rzecz - w poniedziałek 12 sierpnia Polka rozpoczęła swój 116. tydzień w roli liderki światowego rankingu WTA mając na koncie 10 655 punktów, sporą przewagę nad Coco Gauff i Aryną Sabalenką oraz pewne od jakiegoś czasu miejsce w turnieju Finals.

To jednak nie wszystko - pierwsza rakieta świata jest bowiem o krok od tego, by zrównać się w tabeli wszech czasów z Justine Henin , która łącznie na czołowym miejscu globalnej klasyfikacji była przez 117 tygodni. Belgijka - na razie wciąż samodzielnie - jest ósmą pod tym względem sportsmenką w dziejach tenisa. Lideruje Steffi Graff (377 tygodni).

Iga Świątek niebawem zagra w Cincinnati

Iga Świątek tymczasem już szykuje się do kolejnego wyzwania - turnieju rangi 1000 w Cincinnati, który zostanie zainaugurowany 13 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. Brązowa medalistka igrzysk wciąż jeszcze czeka na nazwisko swojej pierwszej rywalki - będzie to albo Ajla Tomljanović, albo jednak z kwalifikantek. Raszynianka w pierwszej rundzie ma bowiem wolny los.