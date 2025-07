Tak dobrze na Wimbledonie Iga Świątek nie spisała się nigdy. Przed tegoroczną edycją jej najlepszym dotychczasowym wynikiem był ćwierćfinał w 2023 roku. Dwa lata po tym wydarzeniu 24-latka poprawiła ten wynik, dochodząc do finału, a następnie wygrywając go 6:0, 6:0 z Amandą Anisimową . Tym samym została pierwszą Polką w historii, która wygrała ten wielkoszlemowy turniej.

Co więcej, świeżo upieczona mistrzyni na londyńskich kortach sięgnęła po swój szósty triumf w wielkoszlemowych zmaganiach. Przed Wimbledonem dokonała tego cztery razy na paryskim Rolanda Garrosa (2020,2022,2023,2024 rok), a także raz na US Open (2022 rok) .

W sezonie 2025 przed Świątek i innymi czołowymi tenisistkami świata jest jeszcze jeden turniej wielkiego szlema. W dniach 25 sierpnia - 7 września odbędzie się US Open. W przypadku wygranej Świątek w tych zmaganiach zwiększyłaby swoją liczbę tytułów do siedmiu i awansowałaby do czołowej 10 rankingu.