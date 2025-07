Świątek pewnie wygrała, po meczu padł werdykt. Powiedzieli to zgodnie

Znakomicie Wimbledon rozpoczęła Iga Świątek . Ta w przeciwieństwie do kilku gwiazd kobiecego tenisa zdołała przejść pierwszą rundę (poza turniejem jest już Jessica Pegula czy Qinwen Zheng) , w której pokonała Polinę Kudiermietową 2-0 , dzięki czemu zameldowała się w następnym etapie rywalizacji.

Polka w pierwszym secie przez długi czas nie mogła znaleźć sposobu na przełamanie przeciwniczki. To udało się dopiero przy stanie 6:5, gdy wydawało się już, że do rozstrzygnięcia partii będzie potrzebny tie-break . Finalnie jednak Świątek wzięła sprawy w swoje ręce i wygrała seta 7:5.

Drugi set wyglądał już koncertowo. 24-latka okazała się lepsza już w drugim podaniu rywalki, dzięki czemu prowadziła już 3:1. Następnie skutecznie wygrała gema przy swoim serwisie i odskoczyła na 4:1. Co więcej, znów przełamała Kudiermietową, a następnie przypieczętowała zwycięstwo, wygrywając ostatniego gema do zera. W efekcie po godzinie i 10 minutach to Świątek cieszyła się z awansu dalej.