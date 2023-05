Iga Świątek niestety nie zdołała pokonać Aryny Sabalenki w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie - trzeba jednak przyznać, że Polka do samego końca walczyła o triumf, za co należą się jej bez wątpienia wielkie brawa. W jednym z pomeczowych wywiadów raszynianka przyznała, że jest jeden aspekt gry, nad którym powinna szczególnie popracować - i bez wątpienia po doszlifowaniu go będzie jej na światowych kortach dużo łatwiej...