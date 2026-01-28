Iga Świątek nie wygrała jeszcze Australian Open. W tym roku Polka przystępowała do turnieju w Melbourne z wielkimi nadziejami. Miała bowiem okazję na to, aby skompletować Wielkiego Szlema.

Świątek odnosiła już triumfy na Rolandzie Garrosie, Wimbledonie oraz US Open. Do kompletu brakuje jej już tylko Australian Open, w którym najdalej dochodziła do półfinału (2022 i 2025).

Porażka z Rybakiną oznacza więc, że na skompletowanie Wielkiego Szlema Polka będzie musiała poczekać jeszcze przynajmniej dwanaście miesięcy. Zgasła już nadzieja na to, że uda się to zrobić w bieżącym sezonie.

Świątek wypada z walki o Szlema. Sabalenka staje przed wielką szansą

W tym momencie w grze o skompletowanie Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie została już tylko Aryna Sabalenka. W rywalizacji z Polką Białorusinka znowu może zdobyć kilka bardzo cennych punktów.

W półfinale w Melbourne Aryna Sabalenka zagra z Eliną Switoliną. Jelena Rybakina natomiast zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Nawet jeśli Białorusinka przegra z Ukrainką, jej szanse na skompletowanie Wielkiego Szlema nie zostaną przekreślone. W 2023 i 2024 roku Aryna Sabalenka w Melbourne już bowiem triumfowała.

Dla Sabalenki wszystko rozstrzygnie się dopiero w Paryżu i w Londynie. Liderka rankingu udowodniła już, że znakomicie czuje się na kortach twardych. Teraz musi pokazać, że na mączce i na trawie również potrafi wygrywać wielkoszlemowe turnieje.

Jeśli Białorusinka wygra jeden z tych czempionatów, zrówna się z Igą Świątek i będzie miała w swoim dorobku już trzy na cztery Wielkie Szlemy. Jeśli zaś wygra oba, dokona rzeczy historycznej. Wydaje się, że Aryna Sabalenka jest na tyle rozpędzona i prezentuje tak dobry tenis, że jest w stanie to zrobić. Świadomość takiej szansy na pewno sprawiło, że liderka rankingu w tym momencie poczuła krew i nabrała dodatkowej motywacji.

Ostatnią zawodniczką, której udało się skompletować Wielkiego Szlema, była Maria Szarapowa. Rosjanka dokonała tego w 2012 roku - właśnie wtedy wygrała finał Rolanda Garrosa, czyli ostatniego turnieju wielkoszlemowego, którego jeszcze jej brakowało.

Oto lista zawodniczek, które do tej pory skompletowały Wielkiego Szlema:

Maureen Connolly

Doris Hart

Shirley Fry Irvin

Margaret Court

Billie Jean King

Chris Evert

Martina Nawratilowa

Steffi Graf

Serena Williams

Maria Sharapowa

