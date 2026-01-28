Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek otrzymała bezlitosną wiadomość. Sabalenka w natarciu. Poczuła krew

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Odpadając z Australian Open, Iga Świątek przekreśliła swoje szanse na to, aby skompletować Wielkiego Szlema. Polka może żałować, że tak bolesny cios spadł na nią już w styczniu, nie jest to wymarzony początek sezonu. Tymczasem Aryna Sabalenka pozostaje w grze i może zostać pierwszą od 14 lat zawodcnizcką z kompletem wielkoszlemowym w dorobku. Łatwo jednak nie będzie.

Dwie kobiety-sportowczynie w strojach tenisowych, każda pokazana na osobnym planie, po lewej kobieta w różowo-pomarańczowym stroju całuje dłoń, po prawej kobieta w białej czapce i sportowej koszulce patrzy w górę
Aryna Sabalenka / Iga ŚwiątekIZHAR KHAN / WILLIAM WESTAFP

Iga Świątek nie wygrała jeszcze Australian Open. W tym roku Polka przystępowała do turnieju w Melbourne z wielkimi nadziejami. Miała bowiem okazję na to, aby skompletować Wielkiego Szlema.

Świątek odnosiła już triumfy na Rolandzie Garrosie, Wimbledonie oraz US Open. Do kompletu brakuje jej już tylko Australian Open, w którym najdalej dochodziła do półfinału (2022 i 2025).

Porażka z Rybakiną oznacza więc, że na skompletowanie Wielkiego Szlema Polka będzie musiała poczekać jeszcze przynajmniej dwanaście miesięcy. Zgasła już nadzieja na to, że uda się to zrobić w bieżącym sezonie.

Świątek wypada z walki o Szlema. Sabalenka staje przed wielką szansą

W tym momencie w grze o skompletowanie Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie została już tylko Aryna Sabalenka. W rywalizacji z Polką Białorusinka znowu może zdobyć kilka bardzo cennych punktów.

W półfinale w Melbourne Aryna Sabalenka zagra z Eliną Switoliną. Jelena Rybakina natomiast zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Nawet jeśli Białorusinka przegra z Ukrainką, jej szanse na skompletowanie Wielkiego Szlema nie zostaną przekreślone. W 2023 i 2024 roku Aryna Sabalenka w Melbourne już bowiem triumfowała.

Dla Sabalenki wszystko rozstrzygnie się dopiero w Paryżu i w Londynie. Liderka rankingu udowodniła już, że znakomicie czuje się na kortach twardych. Teraz musi pokazać, że na mączce i na trawie również potrafi wygrywać wielkoszlemowe turnieje.

Jeśli Białorusinka wygra jeden z tych czempionatów, zrówna się z Igą Świątek i będzie miała w swoim dorobku już trzy na cztery Wielkie Szlemy. Jeśli zaś wygra oba, dokona rzeczy historycznej. Wydaje się, że Aryna Sabalenka jest na tyle rozpędzona i prezentuje tak dobry tenis, że jest w stanie to zrobić. Świadomość takiej szansy na pewno sprawiło, że liderka rankingu w tym momencie poczuła krew i nabrała dodatkowej motywacji.

Ostatnią zawodniczką, której udało się skompletować Wielkiego Szlema, była Maria Szarapowa. Rosjanka dokonała tego w 2012 roku - właśnie wtedy wygrała finał Rolanda Garrosa, czyli ostatniego turnieju wielkoszlemowego, którego jeszcze jej brakowało.

Oto lista zawodniczek, które do tej pory skompletowały Wielkiego Szlema:

  • Maureen Connolly
  • Doris Hart
  • Shirley Fry Irvin
  • Margaret Court
  • Billie Jean King
  • Chris Evert
  • Martina Nawratilowa
  • Steffi Graf
  • Serena Williams
  • Maria Sharapowa

Zobacz również:

Jelena Ostapenko, Australian Open 2026
Australian Open

Świątek przegrała, godzinę później ruszyła Ostapenko. Tie-break zdecydował

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Svitolina z awansem do półfinału Australian Open. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press
Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025
Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KARIM JAAFAR / AFPAFP
Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US Open
Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US OpenMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Aryna Sabalenka i Iga Świątek zagrają w półfinale Roland Garros 2025
Aryna Sabalenka i Iga Świątek zagrają w półfinale Roland Garros 2025ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/JULIEN DE ROSAAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja