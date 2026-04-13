Świątek ostrzega polskich kibiców. Stawia sprawę twardo. Padły szorstkie słowa

Niemieckim turniejem Iga Świątek rozpoczyna starty na swojej ulubionej nawierzchni, czyli na kortach ziemnych. Ze Stuttgartu ma znakomite wspomnienia. Okazywała się tutaj bezkonkurencyjna w latach 2022 i 2023.

Czy po tytuł sięgnie również w tegorocznej edycji? To scenariusz realny, ale nakreślony nazbyt brawurowo. Polka doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dała temu wyraz na konferencji prasowej poprzedzającej inaugurację Porsche Tennis Grand Prix 2026.

Iga Świątek wraca do wielkiej gry. Studzi emocje już na starcie. "Nie będę dla siebie zbyt surowa"

Po porażce w Miami Open polska tenisistka zakończyła współpracę z Wimem Fissette'em. Za jej wyniki będzie teraz dopowiadał Francisco Roig, który przez 17 lat był członkiem sztabu Rafaela Nadala. Zatrudnienie Hiszpana ma się okazać strzałem w dziesiątkę.

Jak długo trzeba będzie zaczekać na efekty? To kluczowe pytanie. Nieoczekiwanie Świątek postanowiła odpowiedzieć na nie już teraz.

- Na razie na treningach widzę wiele pozytywnych zmian - zapewnia. - Oczywiście, jeśli przez kilka miesięcy nie zrobię czegoś dobrze, to nie jest tak, że obudzisz się następnego dnia i zrobisz to, co trzeba. To się pojawi automatycznie. Staram się dać sobie czas. Francisco również mnie do tego zachęca.

W ten sposób Polka stanowczo redukuje rosnące z każdym dniem oczekiwania wobec niej. Cudu na korcie nie będzie. Nie zobaczymy diametralnie odmienionej Igi. To nie magia, to cały czas sport.

- Oczekuję, że po prostu poprawię się na korcie treningowym, potem może w meczach. Ale nie będę dla siebie zbyt surowa. Nie będę oceniała się zbyt pochopnie. To ma być proces. Jak to mówią, to nie sprint, to maraton. Chciałabym przyjechać na kolejne turnieje z takim nastawieniem - tłumaczy Świątek.

W światowym rankingu zajmuje obecnie 4. lokatę. Najbliższe miesiące mają wyznaczyć ścieżkę powrotną tam, gdzie spędziła w sumie 123 tygodnie kariery. Czyli na szczyt najważniejszego notowania WTA.

Turniej w Stuttgarcie zacznie się w środę. W I rundzie Świątek ma wolny los. W kolejnej fazie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Laura Siegemund - Wiktorija Tomowa.

