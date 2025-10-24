Świątek opuszcza Polskę. I nagle wielka zmiana. Tak potraktowali ją rodacy

Pierwszym akcentem, dzięki któremu nazwisko Igi Świątek poznała na dobre nie tylko cała Polska, ale i cały tenisowy świat, był jej premierowy triumf na kortach Rolanda Garrosa w 2020 roku. Był to jednak jedynie cudowny przedsmak tego, co na naszą tenisistkę czekało w kolejnych latach.

Teraz Iga Świątek ma na koncie już sześć tytułów Wielkiego Szlema, którego może w pełni skompletować, jeśli w końcu zdoła wygrać Australian Open. Najbliżej tej sztuki była w tym sezonie oraz przed trzema laty, zatrzymując się na półfinale.

Turnieje jednak to jedno. Drugą sprawą jest jednak ranking, na który występy w poszczególnych imprezach mają rzecz jasna bezpośredni wpływ. To właśnie objęcie fotelu jego liderki - jak przyznaje sama zainteresowana - miało największy wpływ na nagły wzrost jej rozpoznawalności. I sama była tym faktem mocno zaskoczona.

- Moja pozycja uległa zmianie. Teraz jestem postrzegana jako ta zawodniczka, którą chce się pokonać. Wszyscy chcą ograć liderkę rankingu. Odkąd zostałam numerem jeden nadeszły duże zmiany. Największa z nich to wzrost uwagi poświęcanej mi poza kortem pisała Iga Świątek w swoim felietonie na łamach BBC, tuż po zastąpieniu Ashleigh Barty na szczycie rankingu w 2022 roku.

Inaczej w Polsce, inaczej poza krajem. Tak kibice traktują Igę Świątek

We wspomnianym tekście Iga Świątek ujawniła również, że zupełnie inaczej odczuwa swoją sławę w Polsce, niż wtedy, gdy opuszcza nasz kraj. Wtedy wszystko się zmienia. A pisząc o tym, raszynianka opowiedziała, jak traktują ją jej rodacy.

- Jeśli chodzi o atencję ze strony kibiców, że znacznie więcej podchodziło ich do mnie - i byli bardziej podekscytowani - gdy zostałam numerem jeden, w porównaniu z tym, gdy wygrałam Rolanda Garrosa. W Polsce jestem rozpoznawana cały czas. I trudno jest znaleźć miejsce, gdzie nikt mnie nie pozna. Gdy więc spotykam się z przyjaciółmi, zazwyczaj widujemy się w moim domu lub u nich, co dla mnie jest okej - tłumaczyła Iga Świątek.

A następnie zestawiła ten obraz z tym, czego doznała poza swoją ojczyzną.

Kiedy jestem za granicą i idę na spacer lub na plażę, jest wiele ludzi, którzy podchodzą i gratulują mi, ale to wszystko jest naprawdę miłe i eleganckie. I lubię to, że te osoby są naprawdę pełne szacunku

Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do listopadowego turnieju WTA Finals, który zwieńczy tegoroczne zmagania w światowym tourze.

Iga Świątek ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek IBRAHIM EZZAT AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP