Świątek opuściła Madryt we łzach. Teraz ogłasza. Wyciekła brutalna prawda

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle - powiedziała Iga Świątek niedługo po tym, jak skreczowała w meczu trzeciej rundy WTA 1000 Madryt przeciwko Ann Li. - Wiedziałam, że to będzie trudne, ale mimo to chciałam spróbować - dodaje reprezentantka Polski.

Iga Świątek na korcie, w sportowej czapce i stroju, z rakietą na ramieniu, trzyma się za twarz.
Iga Świątek

Na start Mututa Madrid Open Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2. Dzięki temu awansowała do trzeciej rundy hiszpańskiego "tysięcznika", w której zmierzyła się z Ann Li.

W pierwszym secie rywalizacja była niezwykle wyrównana. Doszło do tie-breaka, w którym 7:4 triumfowała Amerykanka. Potem Polka doprowadziła do remisu po kapitalnej partii zakończonej wynikiem 6:2. I kiedy wydawało się, że spokojnie może powalczyć o zwycięstwo, stało się coś niespodziewanego.

Magda Linette: Jestem trochę rozczarowana, zwłaszcza drugim setem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Świątek ogłasza, prosto z Madrytu. Tuż po kreczu

Przy stanie 0:2 na korcie pojawili się lekarze. Świątek zgłosiła problemy zdrowotne, zażyła tabletkę, jednak finalnie ta nie pomogła na tyle szybko, aby kontynuować grę. Mistrzyni Wimbledonu była zmuszona skreczować przy wyniku 6:7, 6:2, 0:3, co oznaczało porażkę i odpadnięciem z WTA 1000 Madryt.

Na oficjalnej stronie WTA ukazały się pomeczowe wypowiedzi naszej tenisistki. Okazuje się, że... od dwóch dni zmaga się z chorobą.

Zobacz również:

Linda Klimovicova
Tenis

Polka wracała z 3:6, 0:3. Stawką finał WTA. Będzie awans w rankingu

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

- Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko - ujawniła Polka.

- Wiedziałam, że to będzie trudne, ale mimo to chciałam spróbować, bo już dwa razy w karierze chorowałam, a i tak większość meczów udało mi się wygrać. Myślę, że to zależy od skali problemów zdrowotnych, tym razem było gorzej niż wcześniej - dodała.

Zaraz po ostatnim gemie 24-latka opuściła madrycki kort ze łzami w oczach. Nie mogła pogodzić się z faktem, iż nie jest w stanie rywalizować. Od drugiego seta widać było, że momentami dosłownie "słania się na nogach". Była nieswoja, ospała. Teraz wiemy, że za wszystko odpowiadała choroba.

Zobacz również:

Dwa lata temu Liu Yang walczyła o olimpijskie złoto z Imane Khelif. A teraz musiała się mocno napocić, by pokonać w Foz do Iguacu Barbarę Marcinkowską
Boks

Sensacyjne 3:2 Polki z finałową rywalką Khelif z igrzysk. Co się stało później?

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
tenisistka w czarnej czapce i sportowej koszulce wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, koncentrując wzrok na piłce
Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w MadrycieDavid RamosAFP
Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie
Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w MadrycieTHOMAS COEX / AFPAFP
Iga Świątek
Iga ŚwiątekBERTRAND GUAY / AFPAFP
Mariano Navone - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

