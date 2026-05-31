Świątek ograna w Paryżu, tak wygląda ranking WTA. Już wszystko policzono
Niestety w dzień swoich 25. urodzin Iga Świątek uległa w 4. rundzie Rolanda Garrosa Marcie Kostiuk. Ukrainka była zdecydowanie lepsza - szczególnie w drugiej partii i wygrała 7:5, 6:1. Taki rezultat od razu znalazł swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. W końcu nasza zawodniczka utraciła sporą ilość punktów, które broniła za zeszłoroczny półfinał. Oto szczegóły.
Po ograniu Emerson Jones, Sary Bejlek oraz Magdy Linette Iga Świątek bez większych problemów zameldowała się w 4. rundzie turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Wydawało się, że forma Polki ciągle rośnie, a najlepszy mecz na kortach w Paryżu dopiero przed nią. W meczu o ćwierćfinał po drugiej stronie pojawiła się jednak rewelacyjna Marta Kostiuk.
Ukrainka w tym sezonie nie przegrała jeszcze na kortach ziemnych, a co więcej miała świetną serię - 15 zwycięstw z rzędu. Nasza reprezentantka podjęła rękawice. Świetnie oglądało się pierwszą partię, lecz niestety 7:5 lepsza okazała się 23-letnia rywalka. Niestety dla Świątek znacznie gorzej wyglądała druga partia.
25-latka uległa 1:6 i pożegnała się z turniejem w stolicy Francji już na etapie 1/8 finału. Z tego względu od razu stało się jasne, że straci sporo punktów w rankingu WTA. W końcu w ubiegłorocznej edycji dotarła aż do półfinału, a odpadnięcie w 4. rundzie spowodowało, że jej dotychczasowy dorobek (7273 pkt) pomniejszy się o 540 "oczek".
Świątek ograna w Paryżu. Oto ranking WTA. Widać różnicę
Z tego względu w rankingu WTA "na żywo" Polka ma na swoim koncie już 6733 pkt. Całe szczęście ze względu na słabsze występy m.in. notowane za nią w zestawieniu Coco Gauff, Jessica Pegula czy Amanda Anisimowa. Dzięki temu Świątek dalej będzie plasować się na 3. miejscu.
Do czasu spotkania z Kostiuk możliwy był nawet scenariusz (musiałaby wygrać RG), który premiował czterokrotną mistrzynie French Open awansem na 2. lokatę - przed Jelenę Rybakinę. Niestety wspomniana porażka w 4. rundzie zamknęła tę drogę. Liderką dalej będzie Aryna Sabalenka.
Odpadnięcie Igi Świątek z turnieju nie oznacza jednak końca polskich emocji w Paryżu. W poniedziałek do walki o najlepszą ósemkę przystąpi Maja Chwalińska. Rywalką rewelacyjnej tenisistki będzie Diane Parry.