Świątek ograła Czeszkę do zera, tyle zarobi za ten triumf. Olbrzymia kwota

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wyśmienicie w środowy wieczór czasu polskiego w 4. rundzie Indian Wells spisała się Iga Świątek. Nasza zawodniczka rozgromiła w dwóch setach (6:2, 6:0) Karolinę Muchovą i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju. Taki sukces już jest sowicie nagradzany. Na konto Polki trafi ogromna kwota. A to jeszcze nie koniec.

Tenis: Iga Świątek za ćwierćfinał Indian Wells nieźle się wzbogaci
Iga ŚwiątekAFP

Po niemal miesięcznej przerwie Iga Świątek wróciła do gry. 24-latka po występie w Dosze przystąpiła o trzeci w karierze triumf w turnieju WTA 1000 Indian Wells. Po całkiem zaciętym starciu w 2. rundzie z Kaylą Day (6:0, 7:6(2)) oraz kapitalnym występie na kolejnym etapie przeciwko Marii Sakkari (6:3, 6:2) przystąpiła do walki o ćwierćfinał.

    W nim Polka zmierzyła się z Karoliną Muchovą, niedawną triumfatorką wspomnianego turnieju w Dosze. 29-latka do tej pory miała serię ośmiu wygranych spotkań z rzędu i liczyła na przedłużenie tej passy. Nasza reprezentantka na korcie nie zostawiła jednak żadnych wątpliwości, kto na dalszą grę zapracował bardziej.

    Druga rakieta świata wygrała 6:2, 6:0 i zameldowała się w ćwierćfinale. Jej występ został doceniony przez ekspertów i nazwany jednym z najlepszych w całym sezonie. Co więcej, tenisistka za awans do czołowej ósemki nieźle się wzbogaci. Oto kwota, jaką zarobi za taki sukces.

    Przelew dla Świątek pewny, ogromna kwota już pewna

    Świątek za ćwierćfinał zarobi aż 193 645 dolarów. Taka suma to około 712 tysięcy złotych. Sama wygrana z Muchovą "ważyła" aż 87 925 dolarów, bowiem taką kwotą różni się nagroda za 4. rundę (105 720 dolarów), a wspomnianą 1/4 finału.

      Dla zwycięzcy turnieju przewidziana jest premia w wysokości 1 151 380 dolarów. Finalista może liczyć na 612 340 dolarów, natomiast półfinalista 340 190 dol. W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z lepszą starcia Elina Switolina - Katerina Siniakova.

      Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
      Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News
      Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
      Iga Świątek Aaron FavilaEast News
      Tenisistka w białej koszulce i czapce z daszkiem przygotowuje się do wykonania uderzenia rakietą tenisową na tle niebieskiego kortu z fragmentem napisu w tle.
      Iga ŚwiątekWojciech KubikEast News
      Novak Djokovic - Kamil Majchrzak. Skrót meczuPolsat Sport

