Po niemal miesięcznej przerwie Iga Świątek wróciła do gry. 24-latka po występie w Dosze przystąpiła o trzeci w karierze triumf w turnieju WTA 1000 Indian Wells. Po całkiem zaciętym starciu w 2. rundzie z Kaylą Day (6:0, 7:6(2)) oraz kapitalnym występie na kolejnym etapie przeciwko Marii Sakkari (6:3, 6:2) przystąpiła do walki o ćwierćfinał.

W nim Polka zmierzyła się z Karoliną Muchovą, niedawną triumfatorką wspomnianego turnieju w Dosze. 29-latka do tej pory miała serię ośmiu wygranych spotkań z rzędu i liczyła na przedłużenie tej passy. Nasza reprezentantka na korcie nie zostawiła jednak żadnych wątpliwości, kto na dalszą grę zapracował bardziej.

Druga rakieta świata wygrała 6:2, 6:0 i zameldowała się w ćwierćfinale. Jej występ został doceniony przez ekspertów i nazwany jednym z najlepszych w całym sezonie. Co więcej, tenisistka za awans do czołowej ósemki nieźle się wzbogaci. Oto kwota, jaką zarobi za taki sukces.

Przelew dla Świątek pewny, ogromna kwota już pewna

Świątek za ćwierćfinał zarobi aż 193 645 dolarów. Taka suma to około 712 tysięcy złotych. Sama wygrana z Muchovą "ważyła" aż 87 925 dolarów, bowiem taką kwotą różni się nagroda za 4. rundę (105 720 dolarów), a wspomnianą 1/4 finału.

Dla zwycięzcy turnieju przewidziana jest premia w wysokości 1 151 380 dolarów. Finalista może liczyć na 612 340 dolarów, natomiast półfinalista 340 190 dol. W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z lepszą starcia Elina Switolina - Katerina Siniakova.

Iga Świątek Adam Hunger/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek Wojciech Kubik East News

Novak Djokovic - Kamil Majchrzak. Skrót meczu Polsat Sport