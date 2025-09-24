Świątek ogłosiła po wylądowaniu w Pekinie. Poszło o ranking, już tego nie kryje

Niedawno rozpoczęte współzawodnictwo w Azji jest w tym roku wyjątkowe dla tegorocznej triumfatorki Wimbledonu. W zeszłym sezonie Polka nie pojawiła się na tym kontynencie z powodu zawirowań związanych z wykryciem w jej organizmie trimetazydyny. Iga Świątek po długiej przerwie wreszcie jednak wróciła i spisuje się naprawdę znakomicie. Łupem wiceliderki zestawienia WTA padł turniej w Seulu. Finał stał na wysokim poziomie. Co najważniejsze, nasza rodaczka pokonała Jekaterinę Aleksandrową.

O szalonej celebracji nie mogło być mowy. Polka szybko wybrała się w dalszą podróż, tym razem do Pekinu. Największa gwiazda turnieju rangi WTA 1000 jest już na miejscu akcji i nie nudzi się, szykując się do pierwszego meczu o stawkę. Niedawno powiedziała parę słów do dziennikarzy. W pewnym momencie padł ważny temat, dotyczący kobiecego rankingu. Podczas gdy świat ekscytuje się pogonią naszej rodaczki za Aryną Sabalenką, ona nie przywiązuje do tego aż tak ogromnej wagi.

Zmiany w tenisowym kalendarzu. Świątek zadowolona, to dobra wiadomość dla gwiazd

"Wiem, że zbytnie skupianie się na rankingu nie jest dobrym rozwiązaniem. W końcu to tylko liczby. Ważne, żeby czuć swój tenis, starać się poprawiać swoją grę na korcie, a rezultaty przyjdą same później" - zacytowała sportsmenkę Polska Agencja Prasowa. Nie był to koniec. Następnie 24-latka przeszła do rozważań związanych z Billie Jean King Cup.

Tegoroczna drużynowa rywalizacja odbyła się znacznie wcześniej niż w latach poprzednich. Ostatnio działacze planowali ją po turnieju WTA Finals, więc najlepsze sportsmenki nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wspomniana zmiana w kalendarzu uszczęśliwiła Igę Świątek. "Potrzebujemy tego czasu dla naszych organizmów" - skomentowała krótko. Teraz podopieczna Wima Fissette'a może koncentrować się na meczu pierwszej rundy w Pekinie. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press

Iga Świątek wygrała turniej WTA 500 w Seulu JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek ANTHONY WALLACE AFP

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News