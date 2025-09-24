Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek ogłosiła po wylądowaniu w Pekinie. Poszło o ranking, już tego nie kryje

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek od turniejowego zwycięstwa rozpoczęła azjatycką część tegorocznych zmagań. Polka tym razem skupia się na prestiżowych zawodach w Pekinie, w których będzie do zdobycia aż tysiąc punktów do rankingu WTA. Podopieczna Wima Fissette'a wylądowała już w stolicy Chin i ma za sobą pierwsze aktywności medialne. Podczas nich padły ważne słowa na temat wspomnianego zestawienia kobiecej organizacji. Raszynianka postawiła sprawę jasno, ujawniając jakie ma podejście do rywalizacji z Aryną Sabalenką oraz pozostałymi zawodniczkami ze ścisłej światowej czołówki.

Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w Pekinie
Iga Świątek jedną z faworytek turnieju WTA 1000 w PekinieElsaAFP

Niedawno rozpoczęte współzawodnictwo w Azji jest w tym roku wyjątkowe dla tegorocznej triumfatorki Wimbledonu. W zeszłym sezonie Polka nie pojawiła się na tym kontynencie z powodu zawirowań związanych z wykryciem w jej organizmie trimetazydyny. Iga Świątek po długiej przerwie wreszcie jednak wróciła i spisuje się naprawdę znakomicie. Łupem wiceliderki zestawienia WTA padł turniej w Seulu. Finał stał na wysokim poziomie. Co najważniejsze, nasza rodaczka pokonała Jekaterinę Aleksandrową.

O szalonej celebracji nie mogło być mowy. Polka szybko wybrała się w dalszą podróż, tym razem do Pekinu. Największa gwiazda turnieju rangi WTA 1000 jest już na miejscu akcji i nie nudzi się, szykując się do pierwszego meczu o stawkę. Niedawno powiedziała parę słów do dziennikarzy. W pewnym momencie padł ważny temat, dotyczący kobiecego rankingu. Podczas gdy świat ekscytuje się pogonią naszej rodaczki za Aryną Sabalenką, ona nie przywiązuje do tego aż tak ogromnej wagi.

Zmiany w tenisowym kalendarzu. Świątek zadowolona, to dobra wiadomość dla gwiazd

"Wiem, że zbytnie skupianie się na rankingu nie jest dobrym rozwiązaniem. W końcu to tylko liczby. Ważne, żeby czuć swój tenis, starać się poprawiać swoją grę na korcie, a rezultaty przyjdą same później" - zacytowała sportsmenkę Polska Agencja Prasowa. Nie był to koniec. Następnie 24-latka przeszła do rozważań związanych z Billie Jean King Cup.

Tegoroczna drużynowa rywalizacja odbyła się znacznie wcześniej niż w latach poprzednich. Ostatnio działacze planowali ją po turnieju WTA Finals, więc najlepsze sportsmenki nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wspomniana zmiana w kalendarzu uszczęśliwiła Igę Świątek. "Potrzebujemy tego czasu dla naszych organizmów" - skomentowała krótko. Teraz podopieczna Wima Fissette'a może koncentrować się na meczu pierwszej rundy w Pekinie. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Tenisistka w sportowej odzieży i czapce zaciska pięść w geście zwycięstwa, w tle rozmyta publiczność.
Iga Świątek wygrała turniej WTA 500 w SeuluJUNG YEON-JEAFP
Zawodniczka w sportowym stroju odbijająca piłkę tenisową rakietą podczas intensywnego meczu, z wyraźnym zaangażowaniem emocjonalnym na twarzy. W tle widoczne rozmazane oznaczenia na fioletowej ścianie.
Iga ŚwiątekANTHONY WALLACEAFP
Tenisistka w jasnofioletowym stroju sportowym i czapce okazuje gest zaciśniętej pięści, trzymając w drugiej ręce rakietę tenisową na tle fioletowej ściany z wyraźnym logo Cadillac.
Iga ŚwiątekAHN YOUNG-JOONEast News

