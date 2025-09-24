Świątek ogłosiła po wylądowaniu w Pekinie. Poszło o ranking, już tego nie kryje
Iga Świątek od turniejowego zwycięstwa rozpoczęła azjatycką część tegorocznych zmagań. Polka tym razem skupia się na prestiżowych zawodach w Pekinie, w których będzie do zdobycia aż tysiąc punktów do rankingu WTA. Podopieczna Wima Fissette'a wylądowała już w stolicy Chin i ma za sobą pierwsze aktywności medialne. Podczas nich padły ważne słowa na temat wspomnianego zestawienia kobiecej organizacji. Raszynianka postawiła sprawę jasno, ujawniając jakie ma podejście do rywalizacji z Aryną Sabalenką oraz pozostałymi zawodniczkami ze ścisłej światowej czołówki.
Niedawno rozpoczęte współzawodnictwo w Azji jest w tym roku wyjątkowe dla tegorocznej triumfatorki Wimbledonu. W zeszłym sezonie Polka nie pojawiła się na tym kontynencie z powodu zawirowań związanych z wykryciem w jej organizmie trimetazydyny. Iga Świątek po długiej przerwie wreszcie jednak wróciła i spisuje się naprawdę znakomicie. Łupem wiceliderki zestawienia WTA padł turniej w Seulu. Finał stał na wysokim poziomie. Co najważniejsze, nasza rodaczka pokonała Jekaterinę Aleksandrową.
O szalonej celebracji nie mogło być mowy. Polka szybko wybrała się w dalszą podróż, tym razem do Pekinu. Największa gwiazda turnieju rangi WTA 1000 jest już na miejscu akcji i nie nudzi się, szykując się do pierwszego meczu o stawkę. Niedawno powiedziała parę słów do dziennikarzy. W pewnym momencie padł ważny temat, dotyczący kobiecego rankingu. Podczas gdy świat ekscytuje się pogonią naszej rodaczki za Aryną Sabalenką, ona nie przywiązuje do tego aż tak ogromnej wagi.
"Wiem, że zbytnie skupianie się na rankingu nie jest dobrym rozwiązaniem. W końcu to tylko liczby. Ważne, żeby czuć swój tenis, starać się poprawiać swoją grę na korcie, a rezultaty przyjdą same później" - zacytowała sportsmenkę Polska Agencja Prasowa. Nie był to koniec. Następnie 24-latka przeszła do rozważań związanych z Billie Jean King Cup.
Tegoroczna drużynowa rywalizacja odbyła się znacznie wcześniej niż w latach poprzednich. Ostatnio działacze planowali ją po turnieju WTA Finals, więc najlepsze sportsmenki nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wspomniana zmiana w kalendarzu uszczęśliwiła Igę Świątek. "Potrzebujemy tego czasu dla naszych organizmów" - skomentowała krótko. Teraz podopieczna Wima Fissette'a może koncentrować się na meczu pierwszej rundy w Pekinie. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.