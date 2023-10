Świątek ogłasza wprost, mówi jak jest. "Być może nie będę już miała..."

Czasami wydawało mi się to trochę śmieszne, bo ludzie przyzwyczaili się do tego, że wygrywam. To nie jest tak, że będzie się to zdarzać cały czas. Myślę więc, że ten sezon był bardziej normalny, powiedziałbym, jak większość sezonów, w których gramy, nawet dla najlepszych graczy. Myślę, że najważniejszą rzeczą, której chcę uniknąć, jest zapomnienie, że to był również dobry sezon i i tak wygrałem kilka świetnych turniejów. Wygrałam turniej wielkoszlemowy, więc... Z całą pewnością, porównując wszystko do roku 2020, mogę powiedzieć, że być może już nie będę miała takiego sezonu, ale dam z siebie wszystko. Z pewnością oczekiwania z zewnątrz, to była rzecz, która naprawdę czasami mnie zatrzymywała w tym sezonie. Będę pracować nad tym, żeby tym razem mnie to nie powstrzymało.

~ Iga Świątek