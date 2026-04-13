Świątek ogłasza w Stuttgarcie. Koniec złudzeń. Kibice nie chcą w to uwierzyć

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Fani Igi Świątek odliczają już nawet nie dni, a godziny do jej pierwszego występu pod wodzą nowego szkoleniowca. Najlepsza polska tenisistka kolejny rozdział kariery otworzy w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Za jej wyniki odpowiadał będzie Francisco Roig, wieloletni członek sztabu Rafaela Nadala. Czy to gwarancja rychłego renesansu Raszynianki? Nic z tych rzeczy. Ostatnia wypowiedź 24-letniej zawodniczki wybujałe oczekiwania kibiców dusi w zarodku.

Niemieckim turniejem Iga Świątek rozpoczyna starty na swojej ulubionej nawierzchni, czyli na kortach ziemnych. Ze Stuttgartu ma znakomite wspomnienia. Okazywała się tutaj bezkonkurencyjna w latach 2022 i 2023.

Czy po tytuł sięgnie również w tegorocznej edycji? To scenariusz realny, ale nakreślony nazbyt brawurowo. Polka doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dała temu wyraz na konferencji prasowej poprzedzającej inaugurację Porsche Tennis Grand Prix 2026.

Po porażce w Miami Open polska tenisistka zakończyła współpracę z Wimem Fissette'em. Za jej wyniki będzie teraz dopowiadał Francisco Roig, który przez 17 lat był członkiem sztabu Rafaela Nadala. Zatrudnienie Hiszpana ma się okazać strzałem w dziesiątkę.

Jak długo trzeba będzie zaczekać na efekty? To kluczowe pytanie. Nieoczekiwanie Świątek postanowiła odpowiedzieć na nie już teraz.

- Na razie na treningach widzę wiele pozytywnych zmian - zapewnia. - Oczywiście, jeśli przez kilka miesięcy nie zrobię czegoś dobrze, to nie jest tak, że obudzisz się następnego dnia i zrobisz to, co trzeba. To się pojawi automatycznie. Staram się dać sobie czas. Francisco również mnie do tego zachęca.

W ten sposób Polka stanowczo redukuje rosnące z każdym dniem oczekiwania wobec niej. Cudu na korcie nie będzie. Nie zobaczymy diametralnie odmienionej Igi. To nie magia, to cały czas sport.

- Oczekuję, że po prostu poprawię się na korcie treningowym, potem może w meczach. Ale nie będę dla siebie zbyt surowa. Nie będę oceniała się zbyt pochopnie. To ma być proces. Jak to mówią, to nie sprint, to maraton. Chciałabym przyjechać na kolejne turnieje z takim nastawieniem - tłumaczy Świątek.

- Proces zmiany trenera jest dla mnie zawsze trudny. Robiłam to tylko dwa razy w życiu. To nigdy nie jest łatwa decyzja - dodała.

W światowym rankingu zajmuje obecnie 4. lokatę. Najbliższe miesiące mają wyznaczyć ścieżkę powrotną tam, gdzie spędziła w sumie 123 tygodnie kariery. Czyli na szczyt najważniejszego notowania WTA.

Turniej w Stuttgarcie zacznie się w środę. W I rundzie Świątek ma wolny los. W kolejnej fazie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Laura Siegemund - Wiktorija Tomowa.

