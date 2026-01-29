Marzenia Igi Świątek o Karierowym Wielkim Szelmie zostały brutalnie przerwana na etapie ćwierćfinału tegorocznego Australian Open. Drogę Polki zmierzającej po ostatni brakujący tytuł skutecznie zagrodziła Jelena Rybakina, ogrywając ją w dwóch setach 7:5. 6:1.

Po porażce wiceliderka rankingu WTA została zapytana o to, co wyniosła z tegorocznych zmagań w Melbourne.

- Wiem, co muszę poprawić. To te same rzeczy, które miałam w głowie po zakończeniu turnieju. Nie odebrałam żadnej przełomowej lekcji - przekazała sama zainteresowana, precyzując potem, że mowa o kwestiach techniki dotyczących między innymi jej serwisu.

Przestrzeń na pracę nad tym aspektem ma stworzyć dla Igi Świątek decyzja o rezygnacji z kilku prestiżowych turniejów. 24-latka zapowiadała te plany już wcześniej, lecz wszystko potwierdziła teraz w Australii.

- Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale sądzę, że to konieczne - tłumaczyła polska tenisistka.

Australian Open. Iga Świątek snuje plany o rezygnacji. Wojciech Fibak odpowiada

Na słowa drugiej rakiety świata zareagował w rozmowie z portalem Sport.pl Wojciech Fibak, który ogłosił kategoryczny zakaz co do wcielania jej koncepcji w życie.

Iga, będąc wiceliderką światowego rankingu, nie może sobie pozwolić na to, by odpuszczać "tysięczniki", bo będą kary finansowe i punktowe

Zdiagnozował przy tym problem, z którym - jego zdaniem - zmaga się obecnie Iga Świątek, mówiąc o braku odpowiedniej pewności siebie. A mają przynieść mają ją ze sobą udane występy 24-latki, a nie ucieczka na korty treningowe.

- Nie można uzyskać jej, zamykając się w sterylnych warunkach, by pracować nad danym uderzeniem. Uzyskuje się ją tylko poprzez wygrywanie meczów o punkty. Jeśli Iga wygra np. turniej w Dosze, to pewność siebie i regularność forhendowa powrócą. Nerwowość nie zniknie, gdy zamknie się na korcie treningowym w Warszawie czy gdziekolwiek indziej - powiedział Wojciech Fibak.

To właśnie w Dosze Iga Świątek zanotuje swój pierwszy występ po tegorocznym Australian Open, co potwierdziła już w rozmowie z redakcją PolskieRadio24.pl menedżerka tenisistki Daria Sulgostowska.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Jason Whitman/NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press