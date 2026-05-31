Iga Świątek przeżywa trudny sezon. Polka od początku roku nie radziła sobie zbyt dobrze. Nasza gwiazda pod wodzą Wima Fissette'a nie potrafiła wrócić do poziomu, który dał jej dwa wielkie triumfy - w Wimbledonie oraz Cincinnati. Granicą dla Igi był ćwierćfinał, a po porażce w drugiej rundzie w Miami zwolniła trenera.

Belga na stanowisku szefa sztabu zastąpił Francisco Roig. Hiszpan przejął stery w kwietniu. Na pierwszy sukces trzeba było poczekać nieco ponad miesiąc. Za taki należy bowiem uznać półfinał imprezy rangi WTA 1000 w Rzymie. W meczu o finał Polka niestety przegrała z Eliną Switoliną.

Nowy trener w sztabie Świątek. Polka ogłosiła

Do Paryża na Roland Garros przyjechała jednak z dużym optymizmem. Ten pozwolił osiągnąć czwartą rundę. W meczu o ćwierćfinał Iga przegrała w dwóch setach z Martą Kostiuk. Po spotkaniu pojawiła się na konferencji prasowej, aby wytłumaczyć przyczyny porażki, ale nie tylko.

Polka zdradziła, że planuje zmiany w swoim sztabie. Te dotyczą pozycji trenera, a konkretnie dodanie nowego szkoleniowca do drużyny. - Zatrudniłam Francisco, wiedząc, że ten drugi trener zostanie dodany, bo Francisco nie zrobi ze mną całego sezonu - przekazała nasza gwiazda.

- Na razie jeszcze o tym nie myślę, bo wiem, że te kolejne wyjazdy zrobimy wspólnie i może po Wimbledonie pomyślę o tym - dodała, wskazując na termin, kiedy możemy ewentualnie spodziewać się nowego członka w zespole naszej gwiazdy. Przypomnijmy, że w Wimbledonie Iga będzie bronić tytułu.

Iga Świątek





