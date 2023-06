Świątek odstawiona na boczny tor? To nie o Polce jest głośno przed finałem

Iga Świątek może po raz kolejny zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii kobiecego tenisa. 22-latka prezentuje wysoką formę w tegorocznym Roland Garros. Pewnie zameldowała się w półfinale imprezy w Paryżu. W czwartek (8.06) wygrała z Brazylijką Beatriz Haddad Maię 6:2, 7:6 (7). To zwycięstwo miało podwójny smak, bowiem raszynianka utrzyma pozycję liderki światowego rankingu WTA w najbliższym zestawieniu. Po ostatniej piłce rywalka w samych superlatywach mówiła o Polce i przyznała, że 22-latka jest świetnie przygotowana mentalne do rozgrywek we Francji.