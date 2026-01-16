Świątek odpowiada na słowa ojca. A jednak, zmiana. Polka ujawnia

Losowanie drabinki Australian Open odbyło się w czwartek. Tenisowa fortuna nie była szczególnie łaskawa dla Igi Świątek, na którą czeka trudna ścieżka do finału, zwłaszcza w drugim tygodniu zmagań. Ale trudno, by było inaczej. Mówimy wszak o imprezie Wielkiego Szlema.

W pierwszej rundzie wiceliderka rankingu WTA trafiła na kwalifikantkę. Ostatecznie prawo do gry z Polką wywalczyła sobie Yue Yuan, która tym samym będzie miała okazję do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę z Pekinu.

W przypadku zwycięstwa Iga Świątek zmierzy się później z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą, a jej potencjalną rywalką w trzecim meczu jest Anna Kalinska. Potem zaś poprzeczka będzie szła już tylko w górę.

Nasza 24-latka w Australii pierwszy raz w karierze staje przed szansą skompletowania wszystkich czterech tytułów Wielkiego Szlema. Na Antypodach jej najlepszym dotychczasowym wynikiem był półfinał. Jak do sprawy walki o brakujące trofeum podchodzi sama Iga Świątek? O tym Polka opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Patrzę na swoje cele trochę inaczej niż kilka lat temu. Jasne, Australian Open i złoto olimpijskie są gdzieś na mojej liście. Ale nie jest to jakiś Święty Graal, tylko marzenia, które realizuję krok po kroku

I dodała: - Dziś bardziej skupiam się na procesie, na zdrowiu, na ciągłym rozwoju. Wyniki są ważne, ostatecznie uprawiamy zawodowy sport, ale nie są jedyną miarą satysfakcji, zwłaszcza na co dzień. Mówiłam kilka lat temu i mówię też dziś - dla mnie to maraton, a nie sprint i wierzę, że jeszcze sporo przede mną.

Iga Świątek wprost o swoim podejściu. Odpowiedziała na słowa ojca

Podczas rozmowy Iga Świątek odniosła się także do słów swojego ojca Tomasza Świątka, który jeszcze w 2023 roku wskazał upór jako najważniejszą cechę charakteru swojej córki, która pozwoliła jej odnieść tak gigantyczny sukces na światowych kortach.

24-latka potwierdziła, że to wciąż ważny element jej mentalnej strefy, lecz sama nieco zmieniła swoje podejście.

- Upór i determinacja, a raczej wytrwałość i determinacja zawsze były częścią mnie, zwłaszcza w momentach, gdy nie wszystko szło po mojej myśli. Ale nauczyłam się większej elastyczności, zaufania do siebie, lecz także do otaczającego mnie zespołu. Czasem trzeba mocniej przycisnąć, a czasem odpuścić i zaufać procesowi - wyjawiła wiceliderka światowego rankingu.

Tomasz Świątek oraz jego córka Iga Świątek