Świątek odpada, szansa przed Gauff. Przewaga Polki w rankingu WTA może radykalnie zmaleć

Iga Świątek dobrze prezentowała się w pierwszych dwóch rundach tegorocznego Wimbledonu, ale w trzeciej fazie napotkała na opór ze strony Julii Putincewej . Kazaszka miała do tej pory niekorzystny bilans w starciach z naszą tenisistką. Przegrała cztery spotkania, nie wygrywając przy tym żadnego. To się jednak zmieniło po sobotnim starciu o 1/8 finału londyńskich zmagań na trawie.

Okazja dla Coco Gauff na zmniejszenie strat do Igi Świątek. Wszystko w rękach Amerykanki

W zestawieniu z 1 lipca raszynianka była o 3 642 pkt przed Amerykanką. Jeśli 20-latka wygra Wimbledon, ta różnica stopnieje do 1 352 oczek. Wszystko dlatego, że mistrzyni US Open 2023 praktycznie nie broni żadnych punktów za ubiegłoroczną edycję. Wówczas odpadła na etapie pierwszej rundy, po porażce z Sofią Kenin.

Nawet jeśli Coco Gauff wygra zmagania w Londynie, trzeba jednak pamiętać, że w kolejnych tygodniach to zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych ma bardzo dużo punktów do obrony, m.in. za triumfy w WTA 500 w Waszyngtonie, WTA 1000 w Cincinnati oraz wielkoszlemowym US Open. Wówczas to Polka znajdzie się w korzystniejszej sytuacji i będzie mogła ponownie odskoczyć Amerykance w kobiecym zestawieniu. Najpierw raszynianka skupi się jednak na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, które zostaną rozegrane na jej ulubionych kortach im. Roland Garrosa.