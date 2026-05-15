Świątek odpada po morderczym boju ze Switoliną. Mnóstwo pozytywów. "Krok do przodu"

Iga Świątek jak na razie w tym sezonie nie pokazywała dyspozycji, do której przyzwyczaiła kibiców w latach 2022 - 2024. Polka była daleka od swojej najlepszej formy. W związku z tym dokonała zmiany w sztabie. Raszynianka zdecydowała, że czas jej współpracy z Wimem Fissettem dobiegł końca.

Belga na stanowisku trenera zastąpił były członek sztabu Rafy Nadala - Francisco Roig. To wiązało się z dużymi nadziejami, że już na nawierzchni ziemnej będzie zdecydowanie lepiej. Dopiero w Rzymie zaczęło się to potwierdzać. Po pierwszym trudnym meczu z Catherine McNally Świątek weszła na zdecydowanie wyższy poziom.

Eksperci ocenili występ Świątek. Jednoznacznie

Trzy kolejne rywalki odprawiła do domu w tempie dawno niewidzianym. Najpierw rozbiła Elisabettę Cociaretto, później Naomi Osakę, a na koniec rozprawiła się także z Jessiką Pegulą, zapewniając sobie awans do półfinału. W tym po drugiej stronie siatki stanęła Elina Switolina.

Pierwszy set był prawdziwą huśtawką nastrojów. Ostatecznie lepiej wypadła w nim Elina Switolina. Ukrainka wygrała 6:4 i postawiła Świątek pod ścianą, bo po takim wyniku w pierwszym secie Elina w tym roku jeszcze meczu w turnieju rangi WTA 1000 nie przegrała. Eksperci podkreślali, że Iga wiele do poprawy nie ma.

"Co. Za. Set. Switolina przełamuje. Świątek się broni. Switolina robi 6 błędów serwisowych z rzędu. Switolina przełamuje. Świątek się broni. A to okraszone niesamowitymi wymianami. Choć 24 błędy Igi przy 12 Eliny trochę rzucają się w oczy, niezwykle dobrze ogląda się ten mecz" - oceniała Sara Kalisz z TVP Sport.

"Technicznie serwis Igi Świątek coraz bardziej przypomina serwis Rafy Nadala ( szczegolnie poczatkowa faza ). Niech zyje tenis" - oceniał swoim eksperckim okiem Dawid Olejniczak, były polski tenisista, a obecnie komentator Polsat Sport.

"Niezależnie od tego, jak się ten mecz skończy, to dużo tu pozytywnych sygnałów. Iga się nie podłamuje, gdy nie idzie, dalej próbuje swoje, walczy, szuka kątów i głębokości zagrań. Na drugiego seta wychodzi zmotywowana. No dobrze jest ogółem, dobrze" - dodawał Sebastian Warzecha z "Weszło.com" w połowie drugiej partii.

Ta partia ostatecznie skończyła się wynikiem 6:2 dla Polki. Jasne stało się więc, że o tym, która z pań zagra w finale zadecyduje trzecia partia. Ta niestety zaczęła się źle. Iga straciła podanie po kilku niewykorzystanych szansach na przełamanie. Ostatecznie to Ukrainka wygrała 6:2 i zagra w finale z Coco Gauff.

"Trochę nieregularności, sporo wyrzuconych piłek, dużo też niewykorzystanych szans przy podaniu Eliny. Ale jeśli przy mocno falującym poziomie i wielu błędach Iga daje taki mecz ze znakomicie grającą Switoliną, to idzie ku dobremu. Kroczek zrobiony, na RG pora na kolejny" - ocenił po meczu Warzecha.

"Miał ten trzeci set trochę vibe ćwierćfinału z Andriejewą w Stuttgarcie. Niby blisko, a daleko. Mnóstwo niewykorzystanych szans. Błędów, szczególnie forhendowych. Switolinie trzeba oddać znakomite serwowanie i przygotowanie fizyczne. Podwyższa na 8-1 w trzysetówkach. Iga Świątek zrobiła krok do przodu w Rzymie. Na pewno będzie w szerokim gronie do tego, żeby grać wysoko w #RolandGarros. Ale pracy jest jeszcze mnóstwo. Zwłaszcza nad wyborami w kluczowych momentach meczów" - wtórował mu Hubert Błaszczyk.

"Niezależnie od wyniku (nie tylko dzisiejszego meczu) - znakomicie ogląda się taką Igę Świątek na korcie. Nie ma tej negatywnej energii, niewymuszone błędy nawet nie powodują dużej złości, tylko zapominamy i jazda kolejny punkt. Po prostu z uśmiechem się na to patrzy" - podsumował Dawid Żbik.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie, pokonując w znakomitym stylu Naomi Osakę Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

