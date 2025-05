Świątek odmówiła podania listy. Sprawy posunęły się za daleko. "Śledzili mnie"

Świątek ma swoje ulubione miejsce w Rzymie. Nadała temu rangę sekretu

- Miałam incydent po turnieju w Miami, kiedy paparazzi śledzili mnie prawie do samego mieszkania - wyznaje w rozmowie z serwisem Tennis.com. - Zatrzymałam ich i powiedziałam: "Ok, jutro idę na trening. Możecie robić mi zdjęcia, kiedy tam pójdę, ale teraz jest to zabronione". Czasami to rozumieją. Ja też rozumiem, na czym polega ich praca i wiem, że możemy mieć miłą, wzajemną współpracę.