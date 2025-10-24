Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek odlicza dni do WTA Finals, a tutaj takie doniesienia. Szczere podsumowanie. "Wielu skreśliło"

Maciej Brzeziński

Iga Świątek przygotowuje się do WTA Finals w Rijadzie. Polka będzie oczywiście jedną z faworytek do końcowego triumfu w imprezie kończącej sezon. Portal "Tennis365" wziął na tapet wszystkie uczestniczki. Co napisano o 24-latce? Samą prawdę.

Tak piszą o Idze Świątek przed WTA FinalsPedro PARDOAFP

Iga Świątek ma za sobą całkiem udany rok. Największym sukcesem było oczywiście zwycięstwo w wielkoszlemowym Wimbledonie. Raszynianka triumfowała także w turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz WTA 500 w Seulu. 24-latkę ostatni raz na korcie widzieliśmy 10 października. Wówczas w ćwierćfinale turnieju w Wuhan mierzyła się z Jasmine Paolini. Włoszka nie dała żadnych szans naszej reprezentantce i wygrała 6:1, 6:2.

Polka po opuszczeniu Azji skupiła się na odpoczynku, a także przygotowaniach do turnieju WTA Finals, który rozpocznie się 1 listopada w Rijadzie. Oprócz Polki zobaczymy w Arabii Saudyjskiej: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą, Jessicę Pegulę, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelenę Rybakinę, która jako ostatnia zapewniła sobie awans do turnieju.

WTA Finals tuż, tuż. Tak piszą o Idze Świątek

Tymczasem zagraniczne media zaczęły już dywagacje na temat tego, co może wydarzyć się w Rijadzie. Portal "Tennis365" przedstawił najważniejsze informacje dotyczące turnieju. Dziennikarze scharakteryzowali także każdą tenisistkę. Co napisali o Świątek?

Wielu skreśliło Świątek, ponieważ miała słaby sezon na kortach ziemnych. Nie udało jej się nie tylko wygrać żadnego tytułu na swojej ulubionej nawierzchni, ale także nie udało jej się dotrzeć do finału 
czytamy.

Dziennikarze serwisu podkreślili, że "wszystko zaczęło się układać na Wimbledonie, gdzie zdobyła swój pierwszy tytuł w tym turnieju". I nie sposób się z nimi nie zgodzić. Wygrana w Londynie sprawiła, że 24-latka wróciła na właściwe tory.

Świątek czterokrotnie brała udział w WTA Finals. Polka jest uczestniczką turnieju nieprzerwanie od 2021 roku. Najlepsza okazała się w 2023 roku, kiedy sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Przed rokiem zmagania zakończyła na etapie fazy grupowej.

