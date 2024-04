Świątek odkrywa karty przed meczem ze Szwajcarkami. "Będzie trochę inaczej"

Oczy wszystkich zwrócone będą przede wszystkim na pierwszą rakietę świata, która tym razem zdecydowała, że pojawi się, aby pomóc kadrze. Tym razem, bo zabrakło jej rok temu, gdy zrezygnowała z występu ze względu na zmęczenie po ledwo co zakończonych zmaganiach w WTA Finals w Cancun. Przyjazd Świątek do Szwajcarii ma też drugie dno - dzięki temu zapewni sobie kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.