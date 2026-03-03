Igi Świątek nie oglądaliśmy na światowych kortach od 19 dni. Po porażce w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze z Marią Sakkari polska tenisistka nie wystąpiła w tysięczniku w Dubaju, a teraz szykuje się do kolejnej prestiżowej imprezy w Indian Wells. 24-latka doskonale wie, jak smakuje triumf na kalifornijskiej ziemi, gdzie sięgała po tytuł już dwukrotnie - w 2022 oraz 2024 roku. Wiemy już, jak rysuje się potencjalna droga naszej reprezentantki do kolejnego finału.

We wtorek tuż po północy czasu polskiego rozlosowana została drabinka tegorocznej edycji turnieju w Indian Wells. - Pierwszą przeciwniczką 24-latki będzie Francesca Jones albo zawodniczka z eliminacji. W trzeciej rundzie może nas czekać rewanżowy pojedynek za ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze, bowiem w gronie potencjalnych rywalek widnieje Maria Sakkari. Oprócz Greczynki są nimi także Warwara Graczowa i Lilli Tagger. W 1/8 finału możliwa jest rywalizacja między Świątek i Muchovą. Do ćwiartki naszej reprezentantki trafiły Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina. Z kolei najwcześniej w półfinale Polka może się zmierzyć z Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą, Belindą Bencic oraz Madison Keys - przeanalizował to, co czeka Igę Świątek, Mateusz Stańczyk.

Wyniki losowania wziął pod lupę także oficjalny portal WTA, wprost rozpisując się między innymi właśnie na temat Igi Świątek.

Iga Świątek czeka na 1. mecz w Indian Wells. WTA wprost o Polce

Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem wspomniała o Polsce podczas analizy czwartej ćwiartki drabinki.

- Dwukrotna mistrz Indian Wells Iga Świątek jest najwyżej rozstawioną zawodniczką w tej sekcji, a dołączyła do niej obrończyni tytułu Mirra Andriejewa. W zeszłym roku 17-latka pokonała Jelenę Rybakinę, Elinę Switolinę, Igę Świątek i Arynę Sabalenkę, wygrywając swój drugi z rzędu tytuł WTA 1000. Oprócz Świątek i Rosjanki do tej części drabinki trafiła także Switolina, podobnie jak mistrzyni z Dohy Karolina Muchova, Qinwen Zheng oraz Maria Sakkari - czytamy.

To jednak właśnie mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa jest typowany przez WTA jako potencjalny ćwierćfinał.

- To byłby rewanż za ubiegłoroczny półfinał, który Mirra Andriejewa wygrała 7:6 (1), 1:6, 6:3 po jednym z przynoszących najwięcej rozrywki meczów minionego sezonu. Obie zawodniczki od tamtej pory nie mierzyły się ze sobą. W bilansie bezpośrednich starć Andriejewa prowadzi 2:1 po tym, jak pokonała Świątek także w Dubaju tydzień wcześniej - podsumowuje sprawę oficjalny portal WTA.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Mirra Andriejewa William West AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press