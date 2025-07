Świątek oburzyła kibiców, nagle takie słowa. Padła obietnica ws. Wimbledonu

Dzięki temu nieco zmieniła swoje podejście do rywalizacji na tej nawierzchni, jakby się z nią nieco zaprzyjaźniając. To przyniosło efekty już w turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie widać było bardzo wyraźną poprawę, jeśli chodzi o poruszanie się na korcie. To poskutkowało awansem do finału, w którym Polka mierzyła się z Jessicą Pegulą i ostatecznie przegrała po bardzo wyrównanym meczu.