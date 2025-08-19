Świątek o krok od półfinału. Trzeci set decydował, czas na rewanż. Nowy partner już czeka

Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. Polka nie miała jednak zbyt wiele czasu na świętowanie. - O mój Boże, co za turniej... Mega dumna i szczęśliwa. Teraz tylko próbuję zdążyć na mój lot, więc możemy się jutro zobaczyć na US Open - napisała po triumfie. Trzy godziny po zwycięstwie nad Jasmine Paolini była już w samolocie do Nowego Jorku, do którego udała się wspólnie z Carlosem Alcarazem, który triumfował w męskim turnieju w Cincinnati. We wtorek i środę na nowojorskich kortach rozegrany zostanie turniej mikstów z udziałem gwiazd światowego formatu. Polka zagra w parze z Casperem Ruudem. W 1/8 finału zmierzą z Madison Keys i Francesem Tiafoe.

Świątek już w Nowym Jorku. Polka zagra w turnieju miksta

Turniej miksta będzie odbywał się na nieco innych zasadach niż zwykle. Weźmie w nim udział 16 par. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, ale te będą toczyć się do czterech wygranych gemów. Nie będzie przewag, a przy równowadze rozegrany zostanie tzw. decydujący punkt. Ewentualny trzeci set rozegrany zostanie w formule super tie-breaka do 10 punktów. W puli nagród są także wielkie pieniądze. Zwycięska para wzbogaci się o milion dolarów, a finaliści do podziału będą mieć 400 tysięcy. Mecze 1/8 i 1/4 finału rozegrane zostaną we wtorek, a w środę odbędą się półfinały oraz finał.

Marsz zatrzymany na ćwierćfinale. Polka para była o krok od półfinału

Iga Świątek zna już smak wielkoszlemowych turniejów w grze mieszanej. Polka trzykrotnie brała udział w takich zmaganiach w trakcie Australian Open. Było to w latach 2019 - 2021, a jej partnerem był Łukasz Kubot. Polski duet wówczas miał jeden cel - jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich w Tokio.

W 2019 i 2021 roku Świątek i Kubot kończyli zmagania na drugiej rundzie. Najlepszy występ zanotowali w 2020 roku. Wówczas pokonali dwie pary, a w ćwierćfinale stoczyli morderczy bój z australijskim duetem Astra Sharma - John-Patrick Smith. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 6:3 i byli na dobrej drodze do półfinału. W drugiej partii decydował tie-break i wojnę nerwów lepiej wytrzymali Australijczycy. Z kolei w super tie-breaku Świątek i Kubot byli tłem dla gospodarzy i musieli przełknąć gorzką pigułkę.

Rozwiń

Świątek i Kubot marzyli później o wspólnym medalu na igrzyskach w Tokio. Ponownie jednak zatrzymali się na etapie ćwierćfinału. W stolicy Japonii musieli uznać wyższość pary Jelena Wiesnina - Asłan Karacew, która triumfowała 6:4, 6:4. - Na szybko mogę powiedzieć, że nasi przeciwnicy zagrali bardzo dobry mecz. Nie stracili swojej energii nawet, gdy przełamaliśmy ich na początku meczu. Byli bardzo konsekwentni, zwłaszcza Wiesnina, która potrafiła zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy na returnie. Miała też bardzo wymagający serwis. Żałuję, że nie wykorzystaliśmy tej przewagi, którą mieliśmy na początku - mówiła smutna Polka tuż po meczu.

Jak tym razem Świątek zaprezentuje się w turnieju par mieszanych? Mecz Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe w Nowym Jorku odbędzie się we wtorek nie przed godz. 18:00. Relacja tekstowa z tego spotkania w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati PAP/EPA/Mark Lyons PAP

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press