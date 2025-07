Świątek nie zdążyła zejść z kortu. Ogłoszono to tuż po jej meczu. Nie ma odwrotu

Obiecującym występem w Bad Homburg Iga Świątek rozbudziła nadzieje swoich fanów na udany start w Wimbledonie. Polka dotarła w niemieckim turnieju do finału, co wcześniej - od momentu zatrudnienia Wima Fissette'a - było poza jej zasięgiem. To miał być dobry zwiastun przed kolejną batalią na nawierzchni trawiastej.