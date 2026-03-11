Świątek nie zdążyła zejść z kortu. Błyskawiczny komunikat. Czekali z tym do końca

Iga Świątek stanęła tym razem naprzeciw tenisistki nieobliczalnej, nazywanej "Federerem w spódnicy". Karolina Muchova (13. WTA) budzi respekt u czołowych zawodniczek świata. Na jej niekorzyść po raz kolejny przemawiał jednak bilans dotychczasowych gier z Polką.

Po środowym starciu wygląda on dla Czeszki fatalnie. Jedna wygrana i potem pięć kolejnych porażek. W trzech ostatnich przypadkach - w potyczkach dwusetowych.

Iga Świątek uwielbia korty w Indian Wells. Lepiej od Polki spisywała się tam jedynie Serena Williams

Dokładnie rok wcześniej Świątek i Muchova również walczyły o ćwierćfinał imprezy w Indian Wells. I wtedy też - podobnie jak dzisiaj - Czeszka ugrała ledwie dwa gemy. Poległa wówczas 1:6, 1:6.

Minęło 12 miesięcy i różnica klas między obiema zawodniczkami ani drgnęła. Polka zakończyła passę osmu zwycięstw rywalki. Po zakończonej grze opowiedziała na antenie Canal+ Sport, jak doskonale czuje się pod kalifornijskim słońcem.

- Kocham grać tutaj, kocham te warunki. Z każdym rokiem rozumiem je coraz lepiej i mogę lepiej wykorzystywać swoje atuty. Myślę, że potrafię tutaj grać naprawdę solidnie. To dla mnie przyjemność grać przed takimi kibicami - oznajmiła wiceliderka światowego rankingu.

Jej słowa idealnie korespondują z postem, jaki sekundy po zakończeniu spotkania pojawił się w popularnym serwisie OptaAce. Jak czytamy, Polka potrzebowała ledwie 28 gier, by odnieść w Indian Wells ćwierć setki zwycięstw.

Skuteczniejsza pod tym względem pozostaje jedynie wielka Serena Williams. Ten sam pułap osiągnęła jeden mecz wcześniej. Pełne zestawienie zamieszczamy poniżej.

W boju o półfinał Świątek powalczy ze zwyciężczynią konfrontacji Katerina Siniakova - Elina Switolina.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Novak Djokovic - Kamil Majchrzak. Skrót meczu Polsat Sport