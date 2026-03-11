Świątek nie zdążyła zejść z kortu. Błyskawiczny komunikat. Czekali z tym do końca
Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka w świetnym stylu pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:2, 6:0 i mknie po kolejny tytuł. Ponownie udowodniła, że na kalifornijskiej ziemi czuje się wyśmienicie. Potrzebowała tam ledwie 28 gier, by odnieść 25 wygranych. Jak donosi serwis OptaAce, lepszymi statystykami legitymuje się już tylko Serena Williams.
Iga Świątek stanęła tym razem naprzeciw tenisistki nieobliczalnej, nazywanej "Federerem w spódnicy". Karolina Muchova (13. WTA) budzi respekt u czołowych zawodniczek świata. Na jej niekorzyść po raz kolejny przemawiał jednak bilans dotychczasowych gier z Polką.
Po środowym starciu wygląda on dla Czeszki fatalnie. Jedna wygrana i potem pięć kolejnych porażek. W trzech ostatnich przypadkach - w potyczkach dwusetowych.
Iga Świątek uwielbia korty w Indian Wells. Lepiej od Polki spisywała się tam jedynie Serena Williams
Dokładnie rok wcześniej Świątek i Muchova również walczyły o ćwierćfinał imprezy w Indian Wells. I wtedy też - podobnie jak dzisiaj - Czeszka ugrała ledwie dwa gemy. Poległa wówczas 1:6, 1:6.
Minęło 12 miesięcy i różnica klas między obiema zawodniczkami ani drgnęła. Polka zakończyła passę osmu zwycięstw rywalki. Po zakończonej grze opowiedziała na antenie Canal+ Sport, jak doskonale czuje się pod kalifornijskim słońcem.
- Kocham grać tutaj, kocham te warunki. Z każdym rokiem rozumiem je coraz lepiej i mogę lepiej wykorzystywać swoje atuty. Myślę, że potrafię tutaj grać naprawdę solidnie. To dla mnie przyjemność grać przed takimi kibicami - oznajmiła wiceliderka światowego rankingu.
Jej słowa idealnie korespondują z postem, jaki sekundy po zakończeniu spotkania pojawił się w popularnym serwisie OptaAce. Jak czytamy, Polka potrzebowała ledwie 28 gier, by odnieść w Indian Wells ćwierć setki zwycięstw.
Skuteczniejsza pod tym względem pozostaje jedynie wielka Serena Williams. Ten sam pułap osiągnęła jeden mecz wcześniej. Pełne zestawienie zamieszczamy poniżej.
W boju o półfinał Świątek powalczy ze zwyciężczynią konfrontacji Katerina Siniakova - Elina Switolina.