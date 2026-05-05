Świątek nie zdążyła wyjść na kort. Ogłaszają: Panika. Nie pomógł nawet Nadal
Iga Świątek czeka na swój pierwszy mecz na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Ale wzrok części ekspertów ucieka już w stronę jawiącego się tuż za rogiem Rolanda Garrosa. Czy od występu w sercu Italii może zależeć to, co wydarzy się dla Polki w Paryżu? W tym temacie doszło do rozłamu wśród ekspertów w podcaście "Nothing Major Show". A jeden z nich otwarcie mówi na panice i wbija szpilkę w naszą tenisistkę. Przed nią nie obroniła ją nawet postać Rafy Nadala.
Turniej w Rzymie to dla Igi Świątek ostatni przystanek przed powrotem na korty Rolanda Garrosa, na których królowała w ostatnich latach. I nie zmienia tego nawet ubiegłoroczna porażka z Aryną Sabalenką w półfinale wielkoszlemowej imprezy.
W poniedziałek Polka poznała swoją ścieżkę do ewentualnego finału we Włoszech. W pierwszej rundzie Raszynianka ma wolny los, w drugiej trafi na wracającą do zdrowia Darię Kasatkinę bądź Caty McNally. A już w czwartej rundzie może zmierzyć się z podopieczną swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaką.
Iga Świątek czeka na pierwszy mecz w Rzymie. A już głośno o Rolandzie Garrosie
Czy to, jak Iga Świątek zaprezentuje się w Rzymie może mieć wpływ na jej dyspozycję mentalną przed Rolandem Garrosem? I czy ewentualna porażka przez ćwierćfinałem będzie powodem do paniki w sprawie Polki? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście ostatniego wydania podcastu na kanale "Nothing Major Show". A między nimi doszło do rozłamu.
- Nie panikuję w jej kwestii. Myślę, że jest duża różnica między jej poziomem i poziomem jej rywalek na wczesnym etapie Rolanda Garrosa. Jeśli udanie rozpocznie turniej i wygra kilka meczów, może uda jej się potem szybko przejść przez trudny mecz, będzie mogła zacząć czuć się bardziej komfortowo w miejscu które jest dla niej wybitnie sprzyjające. Więc nie, nie zamierzam w pełni łączyć jej nadziei na Rolanda Garrosa z wynikiem osiągniętym w Rzymie. Oczywiście, chciałaby spisać się tam dobrze, ale myślę, że nawet w przypadku szybkiej porażki w Rzymie może poskładać wszystkie rzeczy i sprawić, że dobrze jej pójdzie - stwierdził były amerykański tenisista John Isner.
Ale ze swoim rodakiem nie zgodził się jego kolega po fachu - Steve Johnson, wbijając przy tym szpilkę w Polkę. W tej kwestii nie pomógł jej nawet Rafa Nadal, którego Amerykanin "wykorzystał", by uderzyć w Igę Świątek.
- Ja panikuję. Ona potrzebuje dobrego wyniku, a jeszcze takiego nie miała. Dla swojej własnej pewności siebie. Widzieliśmy jej jeden klip czy zdjęcie z Rafą Nadalem, który pomagał jej w swojej akademii. Może jego radą dla niej było to, by więcej grała w golfa. Być może to jedyna wskazówka, którą otrzymała - powiedział Steve Johnson, odwołując się do ostatniego wpisu Polki w mediach społecznościowych, w którym pokazała swoje popisy na polu golfowym.
- Jeśli nie awansuje do ćwierćfinału, to będzie czas paniki. Musi nabrać trochę werwy przed French Open. Musisz mieć jakąś pewność siebie. Wiem, że to brzmi szalenie. Ale ona jeszcze w tym roku nie osiągnęła żadnego półfinału - dodał 36-latek.