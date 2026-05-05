Turniej w Rzymie to dla Igi Świątek ostatni przystanek przed powrotem na korty Rolanda Garrosa, na których królowała w ostatnich latach. I nie zmienia tego nawet ubiegłoroczna porażka z Aryną Sabalenką w półfinale wielkoszlemowej imprezy.

W poniedziałek Polka poznała swoją ścieżkę do ewentualnego finału we Włoszech. W pierwszej rundzie Raszynianka ma wolny los, w drugiej trafi na wracającą do zdrowia Darię Kasatkinę bądź Caty McNally. A już w czwartej rundzie może zmierzyć się z podopieczną swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaką.

Iga Świątek czeka na pierwszy mecz w Rzymie. A już głośno o Rolandzie Garrosie

Czy to, jak Iga Świątek zaprezentuje się w Rzymie może mieć wpływ na jej dyspozycję mentalną przed Rolandem Garrosem? I czy ewentualna porażka przez ćwierćfinałem będzie powodem do paniki w sprawie Polki? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście ostatniego wydania podcastu na kanale "Nothing Major Show". A między nimi doszło do rozłamu.

- Nie panikuję w jej kwestii. Myślę, że jest duża różnica między jej poziomem i poziomem jej rywalek na wczesnym etapie Rolanda Garrosa. Jeśli udanie rozpocznie turniej i wygra kilka meczów, może uda jej się potem szybko przejść przez trudny mecz, będzie mogła zacząć czuć się bardziej komfortowo w miejscu które jest dla niej wybitnie sprzyjające. Więc nie, nie zamierzam w pełni łączyć jej nadziei na Rolanda Garrosa z wynikiem osiągniętym w Rzymie. Oczywiście, chciałaby spisać się tam dobrze, ale myślę, że nawet w przypadku szybkiej porażki w Rzymie może poskładać wszystkie rzeczy i sprawić, że dobrze jej pójdzie - stwierdził były amerykański tenisista John Isner.

Ale ze swoim rodakiem nie zgodził się jego kolega po fachu - Steve Johnson, wbijając przy tym szpilkę w Polkę. W tej kwestii nie pomógł jej nawet Rafa Nadal, którego Amerykanin "wykorzystał", by uderzyć w Igę Świątek.

- Ja panikuję. Ona potrzebuje dobrego wyniku, a jeszcze takiego nie miała. Dla swojej własnej pewności siebie. Widzieliśmy jej jeden klip czy zdjęcie z Rafą Nadalem, który pomagał jej w swojej akademii. Może jego radą dla niej było to, by więcej grała w golfa. Być może to jedyna wskazówka, którą otrzymała - powiedział Steve Johnson, odwołując się do ostatniego wpisu Polki w mediach społecznościowych, w którym pokazała swoje popisy na polu golfowym.

- Jeśli nie awansuje do ćwierćfinału, to będzie czas paniki. Musi nabrać trochę werwy przed French Open. Musisz mieć jakąś pewność siebie. Wiem, że to brzmi szalenie. Ale ona jeszcze w tym roku nie osiągnęła żadnego półfinału - dodał 36-latek.

Iga Świątek

