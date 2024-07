Świątek nie zdążyła jej ograć, teraz przerwała milczenie. Takie słowa po porażce Polki

Ashleigh Barty profesjonalnie grała w tenisa od 2010 do 2022 roku. Dopiero u schyłku swojej kariery zdołała wygrać pierwszy turniej wielkoszlemowy - Roland Garros w 2019 roku. Później zadziałał efekt "kuli śnieżnej". Do 2022 roku Australijka zdążyła wygrać łącznie trzy z czterech najbardziej prestiżowych czempionatów w sezonie. Najgorzej szło jej na US Open - tam najlepszym wynikiem, jaki osiągnęła, pozostał awans do czwartej rundy.

