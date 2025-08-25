Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek nie zastanawiała się długo. Nadała wiadomość tuż przed pierwszym meczem na US Open

Iga Świątek w Nowym Jorku walczyć będzie o siódme mistrzostwo wielkoszlemowe w karierze. Przed pierwszym meczem od wiceliderki światowego rankingu kobiecego tenisa bije pewność siebie - świadczy o tym wiadomość, którą nasza tenisistka przekazała sobie samej... jak i jej najgroźniejszym rywalkom.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Tenis to jedna z najchętniej oglądanych dyscyplin sportowych świata. Co roku miliony osób śledzą poczynania czołowych tenisistów na arenie międzynarodowej, a bilety na turnieje wielkoszlemowe - choć do najtańszych wcale nie należą - rozchodzą się jak świecie bułeczki. Organizatorzy nie zapominają jednak o kibicach, którzy zmagania te obserwują nie z trybun, a w domowym zaciszu przed telewizorem. W trakcie trwania imprez Wielkiego Szlema co roku pojawiają się bowiem w mediach społecznościowych zakulisowe materiały z udziałem tenisistów i tenisistek - biorą oni udział w różnego rodzaju zabawach, a także decydują się na ciekawe wyznania.

Iga Świątek "przemówiła" przed meczem pierwszej rundy na US Open. Króciutko

Tym razem organizatorzy US Open poprosili tenisistów i tenisistki, aby ci przed swoimi pierwszymi meczami w Nowym Jorku chwycili za market i napisali wiadomość... do samego siebie. "Pamiętaj, kim jesteś" - takie słowa znalazły się na kartce zaprezentowanej przez Arynę Sabalenkę. "Dziewczyno... wyluzuj" - napisała krótko Coco Gauff. Jessica Pegula z kolei na swojej kartce zapisała tylko: "Znajdź sposób".

Do zabawy dołączyła również sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, Iga Świątek. Raszynianka nad wiadomością nie zastanawiała się długo - błyskawicznie chwyciła ona za marker i na swojej kartce napisała: "Nie myśl za dużo i po prostu idź po to!".

Ta wiadomość to jasny sygnał dla rywalek, że Polka czuje się pewna siebie i ma zamiar walczyć o siódmy w karierze tytuł wielkiego szlema. Dziennikarze i eksperci także mają wysokie oczekiwania wobec naszej tenisistki - ta jeszcze kilka miesięcy temu przechodziła kryzys formy, podczas Wimbledonu sprawiła jednak niespodziankę i sięgnęła po końcowe trofeum. Było to dla niej ważne zwycięstwo, gdyż w przeszłości 24-latka nie raz dawała do zrozumienia, że trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią.

Po tym triumfie Świątek odzyskała pewność siebie, a dziennikarze i eksperci mają nadzieję, że Polka zajdzie w Nowym Jorku daleko i w finale spotka się z Coco Gauff lub Aryną Sabalenką. Nazwiska jej najgroźniejszych rywalek nie są wcale przypadkowe - mowa tu bowiem o mistrzyniach US Open z sezonów 2023 i 2024. 

Kobieta w różowej czapce z daszkiem i czarno-białej kurtce siedzi przy stole, dotykając ust palcami, na tle ciemnego, rozmytego tła z jasnymi elementami graficznymi.
Iga ŚwiątekDavid GrayAFP
Tenisistka ubrana w sportowy strój, trzymająca w ręku piłkę tenisową, stoi na niebieskim korcie podczas meczu; intensywne światło słoneczne oraz czapka z daszkiem chroniąca przed słońcem.
Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP
Tenisistka w czarnej koszulce i czapce w trakcie dynamicznego serwisu podczas turnieju US Open, z widocznym niebieskim kortem i logo USOPEN.ORG w tle.
Iga ŚwiątekJUSTIN LANEPAP/EPA

