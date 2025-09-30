Świątek nie wytrzymała. Polka grzmi: "To szalone". A pierwsza rakieta grozi rezygnacją

Iga Świątek podczas swojego pobytu w Pekinie, przy okazji rozgrywanego w tym mieście turnieju WTA 1000, wróciła do tematu, który podnosiła już wielokrotnie. A chodzi o liczbę turniejów i spotkań, czekających na tenisistki i tenisistów w każdym sezonie. Polka już nie raz krytykowała układ przepisów oraz terminarza. I tym razem zapytana o swój ogląd na sprawę, nie zamierzała się hamować.

Myślę, że gramy za dużo, a harmonogram jest szalony

I dodała: - Staram się dzielić cały na poszczególne części sezonu i skupiać się na tym, co nadchodzi. Inaczej jest ciężko. Po czterotygodniowym okresie przygotowawczym i ośmiodniowych wakacjach, gdy patrzę pod koniec grudnia i myślę o tym, co mnie czeka w ciągu następnych jedenastu miesięcy, to jest to przytłaczające.

Tenis. Carlos Alcaraz popiera Igę Świątek. I wprost ogłasza

Iga Świątek w swojej opinii nie jest osamotniona. Polkę poparł teraz publicznie nie byle kto, bo sam lider rankingu ATP Carlos Alcaraz i to świeżo po zdobyciu tytułu w Tokio.

- Zgadzam się z Igą. Myślę, że terminarz jest naprawdę napięty. Muszą coś z tym zrobić. Mamy zbyt wiele obowiązkowych turniejów, zbyt wiele z rzędu. Wprowadzili zasady, że musimy grać w turniejach rangi 1000 i 500, czymkolwiek to jest. Ale jest zbyt wiele reguł, które nie pozwalają nam wybrać, czy chcemy grać, czy nie - stwierdził wprost podczas konferencji prasowej 22-latek.

"Zagroził" przy tym, że nawet jeśli regulamin nie ulegnie zmianie, on sam może rezygnować ze startów w poszczególnych imprezach, ze względu na troskę o swój stan zdrowia i odpowiednią dyspozycję.

- Szczerze mówiąc, w przyszłości będę musiał rozważyć, czy nie opuścić jakiegoś obowiązkowego turnieju, żeby utrzymać dobrą kondycję fizyczną i odpowiednią formę. Oczywiście to coś więcej niż tylko kwestia fizyczna. Myślę, że psychicznie to również bardzo wymagające - granie tylu obowiązkowych turniejów z rzędu lub granie w tylu imprezach bez dni na odpoczynek psychiczny. Rozważę więc opuszczenie kilku obowiązkowych turniejów dla własnej korzyści psychicznej. Zgadzam się z Igą i myślę, że wielu zawodników tak zrobi - ogłosił otwarcie Carlos Alcaraz.

