Świątek nie wiedziała o meczbolach rywalki. Tak awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu

A jednak wygrała, osiągnęła historyczny wynik na kortach, do których niby nie była stworzona. Tuż po meczu Iga udzielała wywiadu. I zapytała reporterkę: - To nie było łatwe. Miała piłkę meczową, prawda?

Szwajcarka, mistrzyni olimpijska z Tokio, na tej nawierzchni czuła się bardzo dobrze, wcześniej pokonała m.in. Magdę Linette . Poznanianka mówiła wtedy : - Belinda jest o tyle trudna, że jeśli wyjdzie i zacznie grać bardzo płasko oraz szybko, to każdemu może sprawić problemy.

Emocjami ze starcia Igi z Belindą można obdzielić kilka spotkań. W pierwszej partii Iga miała dwie piłki setowe w dziesiątym gemie, przy podaniu rywalki. Nie było tu żadnego przełamania, ale właśnie wtedy Szwajcarka pierwszy raz znalazła się pod olbrzymią presją. Tu już po prostu "musiała" wygrać, by nie stracić seta.

Było więc 15-40, Bencic pierwszego setbola obroniła łatwo. Ale przy drugim trwała już zacięta wymiana, długa, piękna. I to Belinda uzyskała kapiotalnym zagraniem zwycięski punkt. A później wyrównała na 5-5, następnie na 6-6. W tie-breaku to ona dominowała, zdenerwowana Iga popełniała błędy. Zrobiło się już 1-6, skończyło zaś na 4-7.

W drugiej partii Polka miała przewagę przełamania (3:1), ale Bencic wyrównała. Znów wszystko zmierzało ku tie-breakowi, tym razem jednak to Iga goniła wynik. I w dwunastym gemie przegrywała 15-40, to oznaczało dwa meczbole dla rywalki.

Świątek je obroniła, choć w emocjach, zaraz po spotkaniu, nawet tego nie pamiętała. - Za każdym razem dobrze odegrałam, ale jej uderzenia były świetne. Znakomicie to zrobiła. Drugi raz zagrałabym tak samo - mówiła później Bencic, dla której był to drugi mecz w karierze na korcie centralnym .

Tym razem Polka doprowadziła do decydującej rozgrywki, a w niej pokazała swoje atuty. Po dwóch przegranych serwisach było co prawda 1-2, ale Iga wygrała sześć kolejnych akcji.

Koniec emocji? Nic z tego. W trzecim gemie trzeciego seta to Bencic miała szansę na przełamanie, Iga nie dopuściła do breaka. A w kolejnym sama taką okazję wykorzystała, odskoczyła na 3:1. I już szansy nie wypuściła, wygrała seta 6:3, a mecz 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3.

Później zaś już sobie te meczbole przypomniała: - Podczas piłek meczowych już o niczym nie myślałam. Chciałam zagrać jak najlepiej, bo wiedziałam, że w pewnym sensie nie mam już nic do stracenia. A więc niezależnie od tego, jak potoczy się ta piłka, powalczyć do końca. A później, już w tie-breaku drugiego seta, byłam proaktywna i w pewnym sensie wyciągnęłam rękę do zwycięstwa, czego nie uczyniłam w pierwszym - stwierdziła.