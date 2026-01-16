Świątek nie wahała się ani chwili. Stawia sprawę jasno: "Sześć miesięcy przerwy"

Do batalii o końcowy triumf w Australian Open najlepsza polska tenisistka przystąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu środkowoeuropejskiego. Jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan. W tej chwili notowana w ran kingu WTA na pozycji 84.

Iga Świątek wyraźnie czuje wywieraną przez media presję. Jeśli w Melbourne okaże się bezkonkurencyjna, będzie miała na koncie Karierowego Wielkiego Szlema. W imprezie najwyższej rangi triumfowała już w sumie sześciokrotnie, ale nigdy jeszcze na antypodach.

Iga Świątek gotowa na podbój Melbourne. Potrzebuje tytułu do skompletowania złotej karety

Na pierwszy wygrany turniej pod wodzą Wima Fissetta czekała ponad pół roku. Ale na dobry początek okazała się bezkonkurencyjna w Wimbledonie. Potem nie miała sobie równych również w Cincinnati i Seulu.

Czy to zamknęło dyskusję na temat konieczności urozmaicenia jej tenisowego warsztatu? Jak pokazuje pierwsze spotkanie z mediami w Melbourne - nie. Druga rakieta świata została zagadnięta w tym temacie i... mocno zaskoczyła udzieloną odpowiedzią.

- W okresie przygotowawczym jest czas na przećwiczenie nowych rzeczy, ale w moim przypadku to ledwie trzy tygodnie. Dlatego to skomplikowany temat. Myślę, że gdybym miała sześć miesięcy przerwy, dużo mogłabym na korcie poprawić. Zawsze muszę się jednak przygotowywać do kolejnego turnieju, więc przystępuję do gry z tym, co mam.

Półroczna pauza to oczywiście czysta abstrakcja. Tak sformułowana odpowiedź może jednak świadczyć, że Świątek jest już mocno poirytowana sugestiami dotyczącymi niedoskonałości jej tenisa. I narracją opartą na tezie, że "w sytuacjach awaryjnych nie ma planu B".

Czy są podstawy do optymizmu przed rozpoczynającym się w niedzielę Australian Open? Iga odpowiada dyplomatycznie.

- To trudny turniej, więc nie mam żadnych oczekiwań. Tytuł byłby oczywiście spełnieniem marzeń, ale nie wstaję z takim nastawieniem codziennie rano. Skupiam się na tym, jak chcę grać i co mogę poprawić dzień po dniu - zapewnia.

