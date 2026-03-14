Świątek nie mogła tego ukrywać, szczere wyznanie. To dlatego przegrała

Po blisko miesiącu przerwy i występie w Dosze Iga Świątek wróciła do gry przy okazji turnieju WTA 1000 Indian Wells. Nasza zawodniczka spisywała się w Kalifornii bardzo dobrze i w 2. rundzie poradziła sobie z Kaylą Day, a następnie zdaniem wielu tenisowych ekspertów zagrała dwa najlepsze mecze od dłuższego czasu.

Najpierw w dwóch setach uporała się z Marią Sakkari, a w 4. rundzie nie pozostawiła żadnych szans Karolinie Muchovej, czyli właśnie niedawnej zwyciężczyni turnieju w Dosze (6:2, 6:0). Z tego względu wydawało się, że 24-latka odzyskuje formę i będzie w stanie nawiązać do swojej najlepszej gry.

Na drodze stanęła jednak Elina Switolina. Ukraińska tenisistka wygrała pierwszego seta 6:2. Z czasem Świątek wróciła do gry i doprowadziła do remisu (6:4). W decydującej, trzeciej partii ponownie górą (6:4) była jednak 9. rakieta świata, co oznaczało, że to właśnie ona awansuje do półfinału Indian Wells.

Polka natomiast musiała pożegnać się z rywalizacją. Kilka godzin po odpadnięciu zabrała głos i za pośrednictwem mediów społecznościowych podsumowała całe zmagania. W rozmowie z Canal+ Sport natomiast wyjaśniła, dlaczego przegrała. Przyznała, że nie grała tak, jak chciała i pojawiły się błędy.

- Grałam bardzo słabo od początku, nie mogłam się z tego wydostać. Za każdym razem, jak chciałam postawić na intuicyjną, swoją grę, to piłki mi wylatywały. W drugim secie zaczęłam wygrywać, ale nawet nie wiem z jakiego powodu, bo po prostu pchałam te piłki. Nie grałam tak, jak chciałam. Później, gdy zamierzałam zrealizować założenia, to znów pojawiły się błędy. Może lepszą decyzją byłoby zostanie przy pchaniu piłki na drugą stronę siatki, ale trudno tak się gra - powiedziała.

Świątek wyjaśnia po meczu. To dlatego odpadła

24-latka dodała również, że nie miała kontroli nad tym, w jaki sposób leciała piłka po jej uderzeniach. Do tego wyznała, że jej zdaniem nie miała szybkiej ręki, co poskutkowało gorszą dyspozycją.

Staram się dostosować naciąganie do tego, że było bardzo sucho i ciepło, ale wciąż te piłki leciały mi bez kontroli. Ciężko mi ocenić, czy to kwestia strun, czy mojej dyspozycji albo jakiegoś spięcia

- Starałam się grać szybką ręką i zawijać te piłki w kort, ale wydaje mi się, że nie miałam szybkiej ręki. Trudno cokolwiek zrobić z taką dyspozycją. Chciałam wygrać tym, co mam, ale najczęściej to po prostu nie wystarcza - tłumaczyła Świątek.

Rozwiń

Teraz Iga Świątek wystartuje w turnieju WTA 1000 w Miami. Ten rozpocznie się 17 marca i potrwa przez 12 dni - do 29 marca. Najlepszym wynikiem Polki tam jest zwycięstwo w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z Alexandrą Ealą.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

