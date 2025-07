Świątek nie mogła się powstrzymać. Założyła to przed spotkaniem z księżną Kate

Iga Świąteknaprawdę to zrobiła. Przed startem tegorocznej edycji Wimbledonu nikt nie sądził, że polska tenisistka znajdzie się w gronie faworytek do sięgnięcia po wielkoszlemowe trofeum na trawiastych kortach. Ba - nawet sama zawodniczka nie wierzyła w swoje możliwości na tej nawierzchni i nie dopuszczała do siebie myśli, że zajdzie tak daleko. A jednak - już w początkowych etapach rywalizacji z gry wyeliminowanych zostało wiele groźnych rywalek, a szanse Polki rosły z meczu na mecz. Ostatecznie dotarła ona do finału, w którym w niespełna godzinę odprawiła Amandę Anisimovą z kwitkiem. Raszynianka dodała do swojej kolekcji kolejny rowerek, pokonując Amerykankę 6:0, 6:0.

"Czułam, że jestem naprawdę dość doświadczoną zawodniczką, grałam finały Wielkiego Szlema w przeszłości, ale nigdy tego. Chcę na pewno podziękować mojemu zespołowi. Oni wierzyli we mnie więcej, niż ja, chcę podziękować mojemu trenerowi, który dołączył do nas w tym roku. Mieliśmy wzloty i upadki, ale teraz udowodniliśmy, że to wszystko działa. Nie mogę zapomnieć o całym zespole, który jest ze mną od wielu lat, bez waszego wsparcia, zaufania i wiedzy o sobie to nie byłoby możliwe" - mówiła już po wygranej Iga Świątek, która trofeum dla mistrzyni Wimbledonu odebrała z rąk... księżnej Kate.

Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek odebrała szóste wielkoszlemowe trofeum. Z ulubionym zegarkiem na nadgarstku

Księżna Kate od wielu już lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i wręcza trofea wielkoszlemowym mistrzom. Wyjątek zrobiła jedynie w poprzednim roku, kiedy to z powodu choroby nowotworowej księżna Walii ograniczyła się do jednej wizyty na kortach Wimbledonu - wówczas oglądała pojedynek Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia, którym następnie wręczyła nagrody dla mistrza i wicemistrza Wimbledonu.

Tym razem członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej zjawiła się na finale turnieju singlowego pań i z zapartym tchem przyglądała się rywalizacji Igi Świątek i Amandy Anisimovej. Po triumfie polskiej zawodniczki księżna z szerokim uśmiechem wręczyła jej trofeum. Polka po odebraniu nagrody przystąpiła do podziękowań i z dumą pozowała do zdjęć. Naszą uwagę przykuła jednak nie wyjątkowa patera nowej mistrzyni Wimbledonu, a akcesorium, które Polka miała na swoim nadgarstku.

Nie jest wcale tajemnicą, że Iga Świątek jest wielką fanką marki Rolex. Raszynianka zegarków tej firmy ma w swojej kolekcji wiele, jednak jeden konkretny model jest jej ulubionym. Mowa o Datejust, który wpadł w oko polskiej sportsmence do tego stopnia, że ta praktycznie się z nim nie rozstaje. Rolex nazwał nawet tej model "Datejust Świątek", aby oddać hołd sześciokrotnej już mistrzyni wielkoszlemowej. Cena modelu Datejust 31 ze stale Oystersteel oraz białego złota z fioletową tarczą wynosi około 48 tys. złotych.

Rozwiń

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP

Iga Świątek z trofeum Wimbledonu Adam Vaughan PAP/EPA

Iga Świątek, Amanda Anisimowa DAISUKE URAKAMI AFP