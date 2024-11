Świątek nie mogła powstrzymać łez. A teraz takie słowa. Chinka się nie hamowała

Iga Świątek wróciła do wielkiej gry po dwumiesięcznym rozbracie z tenisem. W premierowym meczu WTA Finals pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. To pierwszy krok do odzyskania pozycji liderki WTA, która 21 października padła łupem Aryny Sabalenki .