Świątek nie mogła milczeć w sprawie Chwalińskiej. Wiadomość tuż przed finałem

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Nikt w naszym kraju nie wie lepiej od Igi Świątek, jak trudne jest wywalczenie awansu do wielkiego finału Rolanda Garrosa. Na własnej skórze teraz przekonuje się o tym Maja Chwalińska. Sensacja światowego tenisa w ostatnich dniach, otrzymała teraz wiadomość od Raszynianki, która nie mogła milczeć przed najważniejszych do tej pory wyzwaniem dla swojej przyjaciółki.

Maja Chwalińska i Iga Świątek
Maja Chwalińska i Iga ŚwiątekAnne-Christine POUJOULAT, Dimitar DILKOFF / AFPAFP

Kiedy Maja Chwalińska przystępowała do kwalifikacji Rolanda Garrosa z pewnością sama nie spodziwała się, że już za chwilę będzie o niej mówiła cała Polska oraz stanie się sensacją tenisowego środowiska. A jednak, już w niedzielę Polka powalczy o zwycięstwo na francuskich kortach, gdzie zagra z Mirrą Andriejewą. Nie mogło oczywiście zabraknąć wielkiego wsparcia ze strony Igi Świątek.

Raszynianka, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudną rywalką jest Rosjanka, publicznie dodała otuchy i wsparła swoją przyjaciółkę, publikując w mediach społecznościowych specjalną grafikę zapowiadającą sobotni finał. - JAZDA @majachwalinska - napisała krótko Iga dodając emotikony bicepsa oraz ognia.

Portrety Mai Chwalińskiej i Mirry Andriejewej umieszczone na tle grafiki turniejowej Roland Garros, z napisem 'Women's Singles Final' oraz pucharem na dole obrazka.
Iga Świątek trzyma kciuki za Maję ChwalińskąInstagram Iga Świątek screenESP/Instagram

Rosyjska tenisistka na pewno tanio skóry nie sprzeda, ponieważ dotarcie do finału do dla niej również historyczne osiągnięcie. Przed rokiem udało jej się dotrzeć do najlepszej czwórki turnieju i nie jest tajemnicą, że to Andriejewa będzie faworytką sobotniego finału.

Maja Chwalińska do tej pory poskromiła już jednak kilka faworytek, zaczynając rywalizację w drabince głównej turnieju od pokonania Zheng Quinwen. Później z kortu pokonane schodziły także: Elise Mertens (nr. 21 w rankingu WTA), Maria Sakkari (49), Diane Perry (92), Anna Kalinska (24) oraz Diana Sznajder (23). Mirra Andrejewa może stać się najwyżej sklasyfikowaną rywalką, jaką pokona Chwalińska. Rosjanka zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA.

Już teraz jednak Maja Chwalińska ma wiele powodów do radości i bez dwch zdań wszystko w jej życiu oraz karierze się zmieni. Polka już przed finałem jest pewna awansu ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, a w przypadku wygranej w finale może wskoczyć jeszcze wyżej.

Wielki finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej odbędzie się już w sobotę o godzinie 15:00. Już kilka godzin wcześniej, na portalu sport.interia.pl prowadzona będzie relacja tekstowa na żywo z wydarzenia w Paryżu.

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Iga Świątek, Maja ChwalińskaAaron Favila/Associated Press, Alain Jocard/AFPEast News
Dwie uśmiechnięte kobiety w granatowych sportowych kurtkach z polską flagą oraz logotypem United Cup, stojące obok siebie, jedna z nich ułożoną na ramieniu drugiej ręką.
Iga Świątek i Maja ChwalińskaRobert PrangeGetty Images
Iga Świątek i Maja Chwalińska
Iga Świątek i Maja ChwalińskaARTUR WIDAK/NurPhoto/ROB PRANGE/Spain DPPIAFP


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