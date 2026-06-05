Świątek nie mogła milczeć w sprawie Chwalińskiej. Wiadomość tuż przed finałem

Kiedy Maja Chwalińska przystępowała do kwalifikacji Rolanda Garrosa z pewnością sama nie spodziwała się, że już za chwilę będzie o niej mówiła cała Polska oraz stanie się sensacją tenisowego środowiska. A jednak, już w niedzielę Polka powalczy o zwycięstwo na francuskich kortach, gdzie zagra z Mirrą Andriejewą. Nie mogło oczywiście zabraknąć wielkiego wsparcia ze strony Igi Świątek.

Raszynianka, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudną rywalką jest Rosjanka, publicznie dodała otuchy i wsparła swoją przyjaciółkę, publikując w mediach społecznościowych specjalną grafikę zapowiadającą sobotni finał. - JAZDA @majachwalinska - napisała krótko Iga dodając emotikony bicepsa oraz ognia.

Iga Świątek trzyma kciuki za Maję Chwalińską Instagram Iga Świątek screen ESP/Instagram

Rosyjska tenisistka na pewno tanio skóry nie sprzeda, ponieważ dotarcie do finału do dla niej również historyczne osiągnięcie. Przed rokiem udało jej się dotrzeć do najlepszej czwórki turnieju i nie jest tajemnicą, że to Andriejewa będzie faworytką sobotniego finału.

Maja Chwalińska do tej pory poskromiła już jednak kilka faworytek, zaczynając rywalizację w drabince głównej turnieju od pokonania Zheng Quinwen. Później z kortu pokonane schodziły także: Elise Mertens (nr. 21 w rankingu WTA), Maria Sakkari (49), Diane Perry (92), Anna Kalinska (24) oraz Diana Sznajder (23). Mirra Andrejewa może stać się najwyżej sklasyfikowaną rywalką, jaką pokona Chwalińska. Rosjanka zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA.

Już teraz jednak Maja Chwalińska ma wiele powodów do radości i bez dwch zdań wszystko w jej życiu oraz karierze się zmieni. Polka już przed finałem jest pewna awansu ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, a w przypadku wygranej w finale może wskoczyć jeszcze wyżej.

Wielki finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej odbędzie się już w sobotę o godzinie 15:00. Już kilka godzin wcześniej, na portalu sport.interia.pl prowadzona będzie relacja tekstowa na żywo z wydarzenia w Paryżu.

Iga Świątek, Maja Chwalińska Aaron Favila/Associated Press, Alain Jocard/AFP East News

Iga Świątek i Maja Chwalińska Robert Prange Getty Images

Iga Świątek i Maja Chwalińska ARTUR WIDAK/NurPhoto/ROB PRANGE/Spain DPPI AFP





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