Świątek nie mogła milczeć. Ostrzegła wszystkich. "To oszustwo"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Docierają do mnie informacje o osobach podszywających się pode mnie lub moją Fundację" - napisała Iga Świątek na swoim profilu Instagram. W ten sposób reprezentantka Polski ostrzegła swoich fanów przed oszustami, którzy podszywają się pod nią, aby wyłudzić pieniądze.

Iga Świątek w sportowej czapce i fioletowej koszulce bez rękawów podczas wydarzenia sportowego
Iga ŚwiątekChristophe Ena/Associated Press/East News East News

Po porażce z Martą Kostiuk na Roland Garros Iga Świątek rozpoczęła treningi na trawiastych kortach. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przygotowuje się obecnie do turnieju WTA Bad Homburg, w którym rok temu dotarła do samego finału. Wówczas lepsza okazała się Jessica Pegula.

Faktem jest, że Polka to międzynarodowa gwiazda. Jej popularność ma też jednak ciemne strony. Jedną z nich jest fakt, iż oszuści często wykorzystują jej renomę do swoich niecnych planów. Podszywają pod się ikonę tenisa, chcąc wyłudzić od ludzi pieniądze.

Świątek nie mogła milczeć. Tak ostrzegła fanów

Jak w swoich mediach społecznościowych przekazała sama Świątek, w ostatnim czasie takich incydentów było coraz więcej.

"Docierają do mnie informacje o osobach podszywających się pode mnie lub moją Fundację. Jeśli ktoś obiecuje Wam finansowanie wyjazdu na turniej, spotkanie ze mną, pieniądze lub inne korzyści - nie ufajcie takim wiadomościom - to oszustwo" - czytamy na jej profilu Instagram.

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"Ani ja, ani mój zespół, ani Fundacja nie prowadzimy takich działań przez wiadomości prywatne, WhatsApp, YouTube, TikTok czy inne media społecznościowe. Wszystkie oficjalne informacje publikuję wyłącznie za pośrednictwem moich oficjalnych kanałów oraz oficjalnych kanałów Fundacji" - dodała.

Na koniec zwróciła się do swoich kibiców: "Proszę, bądźcie ostrożni i nie udostępniajcie swoich danych nieznanym osobom. Trzymajcie się!" - podsumowała.

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Sportowiec w białej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w odzież z widocznymi logotypami sponsorów, stoi w jasnym, nowoczesnym wnętrzu pośród kilku osób w tle.
Iga ŚwiątekDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News


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