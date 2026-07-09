Kibice Igi Świątek nie mają w ostatnim czasie zbyt wielu okazji do tego, aby cieszyć się z sukcesów najlepszej polskiej zawodniczki. Pomimo zmiany na stanowisku trenera, Raszynianka nie zdołała zajść daleko ani podczas Rolanda Garrosa, ani podczas Wimbledonu.

Paryski turniej Polka zakończyła już w 1/8 finału, kiedy lepsza okazała się od niej Marta Kostiuk. Ukrainka uległa dopiero Mirrze Andriejewej w półfinale, późniejszej triumfatorce rozgrywek, która w finale pokonała jeszcze Maję Chwalińską.

Również przejście na korty trawiaste nie było dla niej przesadnie udane, bo rywalizację w Bad Homburg zakończyła już po swoim pierwszym meczu, ulegając w 2. rundzie Emmie Navarro w trzech setach.

I niestety słaba dyspocyzja nie pozwoliła jej także rywalizować przesadnie długo na Wimbledonie. Tu Polka doszła do 3. rundy, gdzie znów lepsza od niej okazała się Filpinka Alexandra Eala. Po wyjeździe z Londynu Iga Świątek nie zamierzała jednak długo zwlekać z odpoczynkiem, podczas którego z pewnością będzie miała mnóstwo czasu na to, aby przemyśleć sobie ostatnie niepowodzenia.

Najlepsza polska tenisistka pochwaliła się w czwartkowy poranek kilkoma zdjęciami z wakacji, na których teraz przebywa. - Tutaj znajduje mnie Twój e-mail - napisała krótko w opisie posta udostępnionego w mediach społecznościowych.

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Już na pierwszej fotografii widać, że tenisistka relaksuje się w wodzie, pływając na dmuchanym materacu. Otaczające ją skały od razu sugerują, że nie musi ona martwić się o prywatność i postawiła raczej na ustronne miejsce, gdzie może odpocząć od zgiełku i ciągłego zainteresowania jej osobą.

Dalej widzimy krótkie nagranie z - najpewniej - pobliskim widokiem, gdzie nie brakuje bujnej rośliności, a także większych szczytów. Nie mogło zabraknąć również jednej z ulubionej aktywności Igi Świątek, a więc czytania książek - jedno z kolejnych zdjęć przedstawia tenisistkę z czytnikiem w ręce.

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP East News

Iga Świątek Artur Gac AFP





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