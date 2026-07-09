Świątek nie mogła czekać. Bolesna porażka na Wimbledonie, a teraz takie obrazki

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Ani Roland Garros, ani Wimbledon nie skończyły się pomyślnie dla Igi Świątek. Paryż przez lata był miejscem Polki na ziemi, a do Londynu pojechała jako obrończyni tytułu. Po bolesnych porażkach kolejno w 4. i 3. rundzie, Polka zdecydowała się wyjechać daleko od miejsc związanych z tenisem. Nie zamierzała dłużej czekać i opublikowała zdjęcia ukazujące, gdzie obecnie wypoczywa, korzystając z urlopu.

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Iga Świątek podczas WimbledonuKENTARO TOMINAGAAFP

Kibice Igi Świątek nie mają w ostatnim czasie zbyt wielu okazji do tego, aby cieszyć się z sukcesów najlepszej polskiej zawodniczki. Pomimo zmiany na stanowisku trenera, Raszynianka nie zdołała zajść daleko ani podczas Rolanda Garrosa, ani podczas Wimbledonu.

Paryski turniej Polka zakończyła już w 1/8 finału, kiedy lepsza okazała się od niej Marta Kostiuk. Ukrainka uległa dopiero Mirrze Andriejewej w półfinale, późniejszej triumfatorce rozgrywek, która w finale pokonała jeszcze Maję Chwalińską.

Również przejście na korty trawiaste nie było dla niej przesadnie udane, bo rywalizację w Bad Homburg zakończyła już po swoim pierwszym meczu, ulegając w 2. rundzie Emmie Navarro w trzech setach.

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I niestety słaba dyspocyzja nie pozwoliła jej także rywalizować przesadnie długo na Wimbledonie. Tu Polka doszła do 3. rundy, gdzie znów lepsza od niej okazała się Filpinka Alexandra Eala. Po wyjeździe z Londynu Iga Świątek nie zamierzała jednak długo zwlekać z odpoczynkiem, podczas którego z pewnością będzie miała mnóstwo czasu na to, aby przemyśleć sobie ostatnie niepowodzenia.

Najlepsza polska tenisistka pochwaliła się w czwartkowy poranek kilkoma zdjęciami z wakacji, na których teraz przebywa. - Tutaj znajduje mnie Twój e-mail - napisała krótko w opisie posta udostępnionego w mediach społecznościowych.

Już na pierwszej fotografii widać, że tenisistka relaksuje się w wodzie, pływając na dmuchanym materacu. Otaczające ją skały od razu sugerują, że nie musi ona martwić się o prywatność i postawiła raczej na ustronne miejsce, gdzie może odpocząć od zgiełku i ciągłego zainteresowania jej osobą.

Dalej widzimy krótkie nagranie z - najpewniej - pobliskim widokiem, gdzie nie brakuje bujnej rośliności, a także większych szczytów. Nie mogło zabraknąć również jednej z ulubionej aktywności Igi Świątek, a więc czytania książek - jedno z kolejnych zdjęć przedstawia tenisistkę z czytnikiem w ręce.

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Sportowiec w białej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w odzież z widocznymi logotypami sponsorów, stoi w jasnym, nowoczesnym wnętrzu pośród kilku osób w tle.
Iga ŚwiątekDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP
sportowczyni ubrana w jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem odpowiada na pytania dziennikarzy, wokół niej widoczne są mikrofony i osoby z notatnikami oraz aparatami, tło stanowi ściana z logo sponsorów
Iga ŚwiątekPhoto by Miguel Reis / NurPhoto via AFPEast News
Kobieta w sportowej bluzie i czapce z daszkiem udziela wywiadu przy mikrofonie podczas konferencji prasowej Roland Garros.
Iga ŚwiątekArtur GacAFP


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